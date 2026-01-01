Jusqu’à 70 % de rabais sur Uptime Kuma

Déployer Uptime Kuma en un clic.

Superbe surveillance de la disponibilité auto-hébergée pour les sites web, les API et les services avec des pages de statut et des alertes multi-canaux.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Uptime Kuma

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Uptime Kuma

Uptime Kuma est un outil de surveillance auto-hébergé avec un tableau de bord élégant et en temps réel pour suivre la disponibilité des sites web, des API, des ports TCP, des enregistrements DNS, des conteneurs Docker, et plus encore. Il vérifie les cibles à des intervalles configurables et envoie des alertes dès que quelque chose tombe en panne.

L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un moniteur persistant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, indépendamment de votre machine locale. Vous pouvez créer des pages de statut publiques pour vos services, configurer des canaux de notification incluant Telegram, Discord, Slack, les e-mails et les webhooks, et suivre les pourcentages de disponibilité historiques au fil du temps.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Uptime Kuma

Surveillance multitype

Surveillez les points de terminaison HTTP/HTTPS, les ports TCP/UDP, les recherches DNS, les conteneurs Docker et les bases de données à partir d'un tableau de bord unique.

Pages d'état publiques

Créez des pages d'état publiques de marque pour communiquer l'état de santé de vos services à vos clients sans exposer les détails de la surveillance interne.

Notifications enrichies

Envoyez des alertes d'indisponibilité via Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks et plus de 90 autres canaux de notification.

Historique de disponibilité

Suivez la disponibilité historique avec des graphiques de pourcentage de temps de disponibilité et des graphiques de temps de réponse pour identifier les tendances de fiabilité.

Surveillance des certificats

Surveillez les dates d'expiration des certificats SSL et recevez des alertes avant l'expiration des certificats afin d'éviter les pannes HTTPS inattendues.

Pourquoi choisir Hostinger pour Uptime Kuma

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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