Déployer Uptime Kuma en un clic.
Superbe surveillance de la disponibilité auto-hébergée pour les sites web, les API et les services avec des pages de statut et des alertes multi-canaux.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Uptime Kuma
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Uptime Kuma
Uptime Kuma est un outil de surveillance auto-hébergé avec un tableau de bord élégant et en temps réel pour suivre la disponibilité des sites web, des API, des ports TCP, des enregistrements DNS, des conteneurs Docker, et plus encore. Il vérifie les cibles à des intervalles configurables et envoie des alertes dès que quelque chose tombe en panne.
L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un moniteur persistant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, indépendamment de votre machine locale. Vous pouvez créer des pages de statut publiques pour vos services, configurer des canaux de notification incluant Telegram, Discord, Slack, les e-mails et les webhooks, et suivre les pourcentages de disponibilité historiques au fil du temps.
Principales fonctionnalités de Uptime Kuma
Surveillance multitype
Surveillez les points de terminaison HTTP/HTTPS, les ports TCP/UDP, les recherches DNS, les conteneurs Docker et les bases de données à partir d'un tableau de bord unique.
Pages d'état publiques
Créez des pages d'état publiques de marque pour communiquer l'état de santé de vos services à vos clients sans exposer les détails de la surveillance interne.
Notifications enrichies
Envoyez des alertes d'indisponibilité via Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks et plus de 90 autres canaux de notification.
Historique de disponibilité
Suivez la disponibilité historique avec des graphiques de pourcentage de temps de disponibilité et des graphiques de temps de réponse pour identifier les tendances de fiabilité.
Surveillance des certificats
Surveillez les dates d'expiration des certificats SSL et recevez des alertes avant l'expiration des certificats afin d'éviter les pannes HTTPS inattendues.
Pourquoi choisir Hostinger pour Uptime Kuma
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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