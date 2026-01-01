Jusqu’à 70 % de rabais sur Apache Druid

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Base de données analytique en temps réel conçue pour des requêtes rapides d'analyse multidimensionnelle sur des données d'événements en continu et historiques à grande échelle.

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KVM 1
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$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
$ CA 34,19
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Druid

Apache Druid est une base de données analytique haute performance et en temps réel, conçue spécifiquement pour les requêtes OLAP en moins d'une seconde sur des données événementielles. Développé à l'origine chez Metamarkets et maintenant un projet de haut niveau Apache, Druid alimente les analyses destinées aux utilisateurs, la télémétrie réseau, la surveillance des performances des applications et les tableaux de bord de flux de clics dans des entreprises comme Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft et Walmart.

L'auto-hébergement de Druid sur votre VPS vous offre un moteur de requête orienté colonne optimisé pour l'ingestion en continu depuis Kafka et Kinesis, le filtrage de séries temporelles et les agrégations à haute concurrence — sans frais de cloud par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La console web intégrée gère l'exploration SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la santé du cluster à partir d'un seul onglet de navigateur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Apache Druid

Console web intégrée

Interface utilisateur basée sur un navigateur pour les requêtes SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la surveillance de l'état du cluster sans client séparé.

Ingestion en temps réel

Diffusez des événements depuis Kafka, Kinesis ou HTTP vers des sources de données interrogeables en quelques secondes, avec des garanties de livraison exactement une fois.

Base de données colonnaire de séries temporelles

Le stockage orienté colonne avec des index bitmap et un partitionnement basé sur le temps permet des filtres et des agrégations en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.

Architecture Lambda

Une couche de requête unifiée sur les sources de données de streaming et de traitement par lots permet aux tableaux de bord de fusionner les événements en temps réel avec le contexte historique de manière transparente.

SQL et requêtes natives

Le SQL ANSI standard, ainsi qu'une API de requête native basée sur JSON, offrent aux analystes et aux applications un accès flexible aux mêmes sources de données.

Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Druid

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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