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Plateforme de gestion d'alertes open-source qui consolide les alertes de surveillance de n'importe quelle source dans un tableau de bord unique en temps réel.

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$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Alerta

Alerta est une plateforme open-source de gestion et de consolidation des alertes qui regroupe les alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch et de dizaines d'autres outils de surveillance dans une console web unique en temps réel. En dédupliquant et en corrélant les alertes entrantes, Alerta élimine les tempêtes d'alertes et offre aux équipes d'astreinte une vue claire de ce qui se déclenche réellement et de ce qui est le plus important.

L'auto-hébergement d'Alerta sur un VPS donne à votre équipe d'opérations un contrôle total sur l'infrastructure d'alerte, les politiques de rétention et l'authentification — sans envoyer les données de surveillance à un service tiers. La multi-location intégrée signifie qu'une instance Alerta peut servir plusieurs équipes ou environnements clients simultanément.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Alerta

Ingestion multi-source

Recevez des alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch, et plus encore via une seule API REST sans reconfigurer votre pile de surveillance.

Déduplication des alertes

Dédupliquer et corréler automatiquement les alertes répétées afin que les ingénieurs d'astreinte voient un seul élément exploitable au lieu de centaines de notifications identiques.

Fenêtres de maintenance

Définissez des périodes d'interruption par service, environnement ou tag pour supprimer les alertes attendues pendant la maintenance planifiée sans désactiver les moniteurs.

Multi-location

Servez plusieurs équipes ou environnements clients à partir d'une seule instance Alerta en utilisant des vues client et des clés API à portée limitée.

Authentification flexible

Authentifiez-vous avec l'authentification de base, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 ou Azure AD — aucun fournisseur d'identité tiers n'est requis.

Pourquoi choisir Hostinger pour Alerta

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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