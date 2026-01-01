Déployer Alerta avec une installation en un clic.
Plateforme de gestion d'alertes open-source qui consolide les alertes de surveillance de n'importe quelle source dans un tableau de bord unique en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Alerta
Alerta est une plateforme open-source de gestion et de consolidation des alertes qui regroupe les alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch et de dizaines d'autres outils de surveillance dans une console web unique en temps réel. En dédupliquant et en corrélant les alertes entrantes, Alerta élimine les tempêtes d'alertes et offre aux équipes d'astreinte une vue claire de ce qui se déclenche réellement et de ce qui est le plus important.
L'auto-hébergement d'Alerta sur un VPS donne à votre équipe d'opérations un contrôle total sur l'infrastructure d'alerte, les politiques de rétention et l'authentification — sans envoyer les données de surveillance à un service tiers. La multi-location intégrée signifie qu'une instance Alerta peut servir plusieurs équipes ou environnements clients simultanément.
Principales fonctionnalités de Alerta
Ingestion multi-source
Recevez des alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch, et plus encore via une seule API REST sans reconfigurer votre pile de surveillance.
Déduplication des alertes
Dédupliquer et corréler automatiquement les alertes répétées afin que les ingénieurs d'astreinte voient un seul élément exploitable au lieu de centaines de notifications identiques.
Fenêtres de maintenance
Définissez des périodes d'interruption par service, environnement ou tag pour supprimer les alertes attendues pendant la maintenance planifiée sans désactiver les moniteurs.
Multi-location
Servez plusieurs équipes ou environnements clients à partir d'une seule instance Alerta en utilisant des vues client et des clés API à portée limitée.
Authentification flexible
Authentifiez-vous avec l'authentification de base, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 ou Azure AD — aucun fournisseur d'identité tiers n'est requis.
Pourquoi choisir Hostinger pour Alerta
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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