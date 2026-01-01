Déployer Apache HertzBeat en un clic.
Plateforme d'observabilité open source sans agent et en temps réel pour la supervision des serveurs, des bases de données et des services infonuagiques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Apache HertzBeat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache HertzBeat
Apache HertzBeat est une plateforme d'observabilité sans agent, pilotée par la communauté, qui surveille les serveurs, les bases de données, les middlewares, les services cloud et les points d'accès HTTP et JMX personnalisés grâce à des modèles de protocole configurables. Au lieu d'installer des collecteurs sur chaque cible, il interroge les points d'accès via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP et des dizaines d'autres protocoles, puis affiche des tableaux de bord, des alertes et des pages d'état à partir d'une interface unifiée.
L'auto-hébergement de HertzBeat sur votre VPS maintient les données de surveillance, les règles d'alerte et les identifiants des cibles au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par métrique ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La pile PostgreSQL et VictoriaMetrics incluse stocke localement la configuration et les métriques de séries chronologiques, rendant le déploiement entièrement autonome dès le premier jour.
Principales fonctionnalités de Apache HertzBeat
Surveillance sans agent
Interrogez les serveurs, les bases de données et les API via SSH, SNMP, JDBC, JMX et HTTP sans installer de collecteurs sur chaque machine cible.
Alertes de seuil
Définissez des règles d'alerte avec des seuils basés sur des expressions et envoyez des notifications par e-mail, Slack, Discord, Telegram, via des webhooks et aux fournisseurs de SMS.
Pages d'état publiques
Publiez des pages d'état destinées aux clients qui signalent la disponibilité et les incidents pour les services surveillés sélectionnés sans exposer les tableaux de bord internes.
Protocoles personnalisés
Ajouter de nouveaux types de surveillance en écrivant des modèles d'application YAML, afin que les systèmes de niche puissent être observés sans attendre les intégrations des fournisseurs.
Stockage de séries temporelles intégré
Livré avec VictoriaMetrics pour un stockage efficace des métriques à long terme et PostgreSQL pour la configuration, éliminant le besoin de connecter des bases de données externes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache HertzBeat
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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