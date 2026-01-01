Déployer Rivet en 1 clic.
Runtime open source pour les acteurs à état propulsant les agents d'IA, les applications collaboratives et les workflows durables.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Rivet
Rivet est un moteur d'orchestration open-source pour les acteurs Rivet — des processus légers et de longue durée dont l'état réside en mémoire et est automatiquement persisté. Contrairement aux runtimes serverless sans état, chaque acteur conserve son propre état sauvegardé par SQLite, son identité adressable et son journal d'événements, ce qui en fait un choix naturel pour les agents IA, les sessions de jeux multijoueurs, les éditeurs collaboratifs et les workflows durables.
L'auto-hébergement de Rivet sur votre propre VPS maintient l'état des acteurs, la mémoire des agents et les données de workflow entièrement sous votre contrôle, sans frais par exécution. Le moteur inclus est livré avec le tableau de bord Inspector intégré pour parcourir l'état des acteurs, rejouer les workflows et déboguer le trafic en direct sans instrumenter le code de l'application.
Principales fonctionnalités de Rivet
Acteurs avec état
Processus de longue durée avec état en mémoire, persistance SQLite et identités adressables stables pour les agents d'IA et les sessions multijoueurs.
Workflows durables
L'exécution du workflow survit aux plantages et aux redémarrages, en rejouant l'historique des événements afin que la logique métier reprenne exactement là où elle s'était arrêtée.
Inspecteur intégré
Tableau de bord du navigateur pour parcourir les bases de données SQLite d'acteurs, inspecter l'état du workflow, surveiller les événements et piloter les acteurs via un REPL.
SDKs polyglottes
Connectez les runners via les SDKs officiels de RivetKit pour TypeScript, Rust, Python et Swift sans réécrire les services existants.
Stockage du système de fichiers
Déploiement sur un seul nœud prêt pour la production, soutenu par un magasin RocksDB intégré — aucune base de données externe n'est requise pour démarrer.
Ordonnancement de conteneurs
Planifie le code utilisateur sous forme de conteneurs sur les nœuds d'exécution, facilitant l'exécution d'agents et de serveurs de jeu en parallèle avec le moteur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Rivet
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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