Apache Kvrocks est une base de données clé-valeur NoSQL distribuée qui utilise le protocole RESP de Redis mais persiste les données sur disque via RocksDB au lieu de conserver l'ensemble des données en mémoire. Le résultat est une alternative directe pour tout client Redis qui peut gérer des ensembles de données considérablement plus grands sur le même matériel, idéal pour les charges de travail où Redis en mémoire devient trop coûteux.

Kvrocks prend en charge tous les principaux types de données Redis, les espaces de noms avec des jetons par locataire, la réplication asynchrone de binlogs, Redis Sentinel pour le basculement et un mode cluster géré de manière centralisée. L'auto-hébergement de Kvrocks sur un VPS offre aux applications un stockage persistant compatible Redis avec un contrôle total sur le réglage de RocksDB, la compression et la disposition du stockage sans les tarifs des services gérés.