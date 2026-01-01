Jusqu’à 70 % de rabais sur Dolibarr

Déployer Dolibarr en 1 clic.

Plateforme ERP et CRM open source pour la gestion des ventes, de la facturation, des stocks et des opérations commerciales.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Dolibarr

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dolibarr

Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire et open-source qui couvre l'ensemble des opérations commerciales — gestion client, devis, factures, inventaire, projets, ressources humaines et comptabilité — au sein d'un système intégré unique. Son architecture basée sur des modules vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, gardant l'interface épurée à mesure que vos exigences augmentent.

Héberger Dolibarr sur votre VPS signifie que vos données financières, vos dossiers clients et vos documents commerciaux sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de limites de stockage imposées par le fournisseur, et aucun abonnement n'est requis pour débloquer des modules avancés — ce qui en fait un choix rentable à long terme pour les entreprises en croissance qui souhaitent une propriété complète de leurs données opérationnelles.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Dolibarr

CRM intégré

Suivez les prospects, gérez les contacts et surveillez le pipeline de ventes, du premier contact à la facture signée, en un seul endroit.

Facturation et devis

Générez des devis professionnels, convertissez-les en commandes et émettez des factures avec suivi automatique des paiements et rappels.

Gestion des stocks

Surveiller les niveaux de stock, gérer les bons de commande et suivre les mouvements de produits dans les entrepôts ou les différents sites.

Suivi de projet et du temps

Attribuez des tâches, enregistrez le temps passé sur les projets et mesurez la rentabilité grâce à la gestion intégrée des ressources et du budget.

Architecture modulaire

Activez uniquement les modules dont votre entreprise a besoin aujourd'hui, puis activez des fonctionnalités supplémentaires à mesure que vos opérations se développent.

Pourquoi choisir Hostinger pour Dolibarr

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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