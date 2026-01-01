Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire et open-source qui couvre l'ensemble des opérations commerciales — gestion client, devis, factures, inventaire, projets, ressources humaines et comptabilité — au sein d'un système intégré unique. Son architecture basée sur des modules vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, gardant l'interface épurée à mesure que vos exigences augmentent.

Héberger Dolibarr sur votre VPS signifie que vos données financières, vos dossiers clients et vos documents commerciaux sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de limites de stockage imposées par le fournisseur, et aucun abonnement n'est requis pour débloquer des modules avancés — ce qui en fait un choix rentable à long terme pour les entreprises en croissance qui souhaitent une propriété complète de leurs données opérationnelles.