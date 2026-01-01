Déployer Dolibarr en 1 clic.
Plateforme ERP et CRM open source pour la gestion des ventes, de la facturation, des stocks et des opérations commerciales.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Dolibarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dolibarr
Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire et open-source qui couvre l'ensemble des opérations commerciales — gestion client, devis, factures, inventaire, projets, ressources humaines et comptabilité — au sein d'un système intégré unique. Son architecture basée sur des modules vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, gardant l'interface épurée à mesure que vos exigences augmentent.
Héberger Dolibarr sur votre VPS signifie que vos données financières, vos dossiers clients et vos documents commerciaux sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de limites de stockage imposées par le fournisseur, et aucun abonnement n'est requis pour débloquer des modules avancés — ce qui en fait un choix rentable à long terme pour les entreprises en croissance qui souhaitent une propriété complète de leurs données opérationnelles.
Principales fonctionnalités de Dolibarr
CRM intégré
Suivez les prospects, gérez les contacts et surveillez le pipeline de ventes, du premier contact à la facture signée, en un seul endroit.
Facturation et devis
Générez des devis professionnels, convertissez-les en commandes et émettez des factures avec suivi automatique des paiements et rappels.
Gestion des stocks
Surveiller les niveaux de stock, gérer les bons de commande et suivre les mouvements de produits dans les entrepôts ou les différents sites.
Suivi de projet et du temps
Attribuez des tâches, enregistrez le temps passé sur les projets et mesurez la rentabilité grâce à la gestion intégrée des ressources et du budget.
Architecture modulaire
Activez uniquement les modules dont votre entreprise a besoin aujourd'hui, puis activez des fonctionnalités supplémentaires à mesure que vos opérations se développent.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dolibarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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