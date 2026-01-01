Déployer la page d'accueil par installation en un clic.
Tableau de bord d'application moderne et entièrement statique avec découverte automatique des conteneurs Docker et plus de 100 intégrations de services.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Homepage
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Homepage
Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui sert de plaque tournante centrale pour tous vos services auto-hébergés. Entièrement configuré via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système en temps réel et l'état des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique signifie qu'il se charge instantanément et nécessite des ressources serveur minimales.
Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en direct — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, maintenant votre tableau de bord précis à mesure que votre stack se développe sans reconfiguration manuelle.
Principales fonctionnalités de Homepage
Docker Découverte automatique
Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et les ajoute à votre tableau de bord sans saisie manuelle.
Plus de 100 intégrations de services
Afficher les données en direct de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox et des dizaines d'autres services auto-hébergés populaires directement sur les widgets du tableau de bord.
Configuration basée sur YAML
Gérez la version de l'ensemble de la configuration de votre tableau de bord dans des fichiers YAML, ce qui rend sa réplication ou sa migration entre les environnements triviale.
Widgets de ressources système
Les widgets intégrés affichent en temps réel l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque, vous permettant de surveiller la santé du serveur depuis votre page d'accueil.
CSS et JS personnalisés
Injectez du CSS et du JavaScript personnalisés pour adapter l'apparence du tableau de bord au-delà des options de thème intégrées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Homepage
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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