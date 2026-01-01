BeaverHabits est une application minimaliste d'auto-hébergement de suivi d'habitudes inspirée par la méthodologie « ne brisez pas la chaîne ». Contrairement aux applications d'habitudes axées sur les objectifs, BeaverHabits se concentre uniquement sur le rituel d'enregistrement quotidien — marquer les habitudes comme terminées, maintenir les séries et visualiser la cohérence au fil du temps sans la charge cognitive des objectifs, des jalons ou des scores.

L'auto-hébergement de BeaverHabits sur votre VPS maintient la confidentialité de vos données de routine personnelles, sans frais d'abonnement et sans services de synchronisation tiers. L'application stocke toutes les données dans une base de données SQLite locale et prend en charge les comptes multi-utilisateurs, l'installation PWA iOS, le filtrage par tags, les notes quotidiennes, une API REST et les intégrations avec Home Assistant, Raccourcis Apple et Stream Deck.