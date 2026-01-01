Déployer BeaverHabits en 1 clic.
Suivi d'habitudes minimaliste et auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries, sans objectifs ni complexité.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec BeaverHabits
BeaverHabits est une application minimaliste d'auto-hébergement de suivi d'habitudes inspirée par la méthodologie « ne brisez pas la chaîne ». Contrairement aux applications d'habitudes axées sur les objectifs, BeaverHabits se concentre uniquement sur le rituel d'enregistrement quotidien — marquer les habitudes comme terminées, maintenir les séries et visualiser la cohérence au fil du temps sans la charge cognitive des objectifs, des jalons ou des scores.
L'auto-hébergement de BeaverHabits sur votre VPS maintient la confidentialité de vos données de routine personnelles, sans frais d'abonnement et sans services de synchronisation tiers. L'application stocke toutes les données dans une base de données SQLite locale et prend en charge les comptes multi-utilisateurs, l'installation PWA iOS, le filtrage par tags, les notes quotidiennes, une API REST et les intégrations avec Home Assistant, Raccourcis Apple et Stream Deck.
Principales fonctionnalités de BeaverHabits
Grille de pointage quotidien
Une grille de calendrier pour chaque habitude affiche les séries et les lacunes en un coup d'œil, rendant la régularité quotidienne facile à suivre et motivante à maintenir.
Filtrage des tags
Regroupez et filtrez les habitudes par tags pour des vues ciblées — ne voyez que les routines matinales, les habitudes de santé, ou toute catégorie personnalisée.
Notes quotidiennes
Ajoutez jusqu'à 1024 caractères de notes par habitude et par jour pour consigner le contexte, les observations ou les raisons d'un oubli.
Accès à l'API REST
Interrogez et mettez à jour les données d'habitudes par programmation, permettant l'automatisation avec Raccourcis Apple, Home Assistant et Stream Deck via HabitDeck.
Prise en charge des PWA iOS
Installez BeaverHabits comme une application sur l'écran d'accueil sur iPhone et iPad pour une expérience d'enregistrement native sans téléchargement depuis l'App Store.
Pourquoi choisir Hostinger pour BeaverHabits
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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