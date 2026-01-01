Déployer AppFlowy en un clic.
Espace de travail open source axé sur la confidentialité, combinant notes, wikis, bases de données et gestion de projet, en tant qu'alternative à Notion.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AppFlowy
AppFlowy est une plateforme de productivité open source conçue comme une alternative respectueuse de la vie privée à Notion, combinant un éditeur flexible basé sur des blocs, des vues de base de données et une assistance à l'écriture alimentée par l'IA dans un espace de travail collaboratif unique. Développée avec Flutter et Rust, elle offre des performances natives sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et le web, tout en gardant toutes les données sous votre contrôle.
L'auto-hébergement d'AppFlowy élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime l'accès de tiers aux documents sensibles et offre des espaces de travail et des utilisateurs illimités à un coût d'infrastructure fixe. Ce modèle déploie la pile complète d'AppFlowy Cloud — client web, backend API, authentification, stockage d'objets et base de données — prête pour les connexions depuis les applications de bureau et mobiles natives d'AppFlowy.
Principales fonctionnalités de AppFlowy
Éditeur de blocs
Créez des documents riches avec du texte, des images, des éléments intégrés et des médias à l'aide d'un éditeur de blocs intuitif qui fonctionne de manière cohérente sur ordinateur de bureau, mobile et web sans lacunes fonctionnelles entre les plateformes.
Vues de base de données flexibles
Visualisez et gérez les mêmes données sous forme de tableau, de tableau Kanban, de calendrier ou de galerie, offrant aux différents membres de l'équipe la présentation qui correspond à leur flux de travail sans dupliquer les informations.
Assistance rédactionnelle par IA
Générez, résumez et affinez le contenu directement dans les documents à l'aide de fonctionnalités d'IA intégrées qui se connectent à un fournisseur externe (tel qu'OpenAI ou Azure OpenAI) configuré via une clé API — les données sont traitées par ce fournisseur.
Collaboration en temps réel
Travaillez simultanément avec vos coéquipiers en utilisant la synchronisation sans conflit, afin que plusieurs personnes puissent modifier le même document sans écraser les modifications des autres.
Propriété complète des données
Tous les documents, bases de données et pièces jointes sont stockés sur votre propre infrastructure sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, garantissant la conformité aux réglementations sur les données et un contrôle total sur la rétention.
Pourquoi choisir Hostinger pour AppFlowy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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