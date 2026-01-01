AppFlowy est une plateforme de productivité open source conçue comme une alternative respectueuse de la vie privée à Notion, combinant un éditeur flexible basé sur des blocs, des vues de base de données et une assistance à l'écriture alimentée par l'IA dans un espace de travail collaboratif unique. Développée avec Flutter et Rust, elle offre des performances natives sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et le web, tout en gardant toutes les données sous votre contrôle.

L'auto-hébergement d'AppFlowy élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime l'accès de tiers aux documents sensibles et offre des espaces de travail et des utilisateurs illimités à un coût d'infrastructure fixe. Ce modèle déploie la pile complète d'AppFlowy Cloud — client web, backend API, authentification, stockage d'objets et base de données — prête pour les connexions depuis les applications de bureau et mobiles natives d'AppFlowy.