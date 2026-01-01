Déployer AFFiNE en un clic.
Espace de travail open source tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'assistance propulsée par l'IA.
Trouvez le forfait VPS idéal pour AFFiNE
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AFFiNE
AFFiNE est un « KnowledgeOS » open source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, dessiner sur des tableaux blancs infinis et gérer des bases de données organisées — le tout au sein du même espace de travail — sans avoir à basculer entre des outils distincts pour chaque tâche.
Conçu avec une architecture privilégiant le local et la confidentialité, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel, et la migration automatisée de la base de données pour des mises à jour fiables.
Principales fonctionnalités de AFFiNE
Espace de travail unifié
Combine des documents, des tableaux blancs et des bases de données sur une seule plateforme afin que vous puissiez passer de l'écriture, au croquis et à l'organisation de données sans changer de contexte entre des applications distinctes.
Tableaux blancs à canevas infini
Les tableaux blancs interactifs, dotés d'outils de dessin, de diagrammes et de notes adhésives, offrent aux équipes un espace visuel pour le brainstorming et le travail de conception, en complément de documents structurés.
Assistance alimentée par l'IA
L'IA est intégrée à tous les types de contenu pour faciliter la rédaction, la synthèse et la génération de contenu, réduisant ainsi la charge de travail liée à la production d'artefacts de connaissance de haute qualité.
Bases de données structurées
Organiser les informations dans des vues de base de données personnalisables avec des capacités de filtrage et de requête, remplaçant le besoin d'outils de feuille de calcul séparés au sein du même espace de travail.
Collaboration en temps réel
La synchronisation sans conflit permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier simultanément des documents et des tableaux blancs, les modifications étant répercutées instantanément sur tous les appareils connectés.
Pourquoi choisir Hostinger pour AFFiNE
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile