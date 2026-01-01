BentoPDF est une solution PDF axée sur la confidentialité, conçue pour traiter les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur. Vos fichiers ne quittent jamais la machine cliente et ne sont jamais envoyés à un serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface unique auto-hébergée, offrant des fonctionnalités telles que la fusion, la division, la réorganisation des pages, la rotation, la conversion d'images, l'OCR, la compression, la protection par mot de passe, l'ajout de filigranes, d'en-têtes et de pieds de page, ainsi que l'édition de métadonnées.

Pour les équipes et les organisations qui traitent des documents sensibles — contrats, états financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF élimine le risque lié à la confidentialité qu'implique le téléchargement de fichiers confidentiels vers des services PDF commerciaux, lesquels pourraient conserver des copies ou enregistrer leur utilisation. Puisque tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que servir l'interface web, ce qui maintient les exigences en ressources serveur à un niveau minimal, tout en assurant que les documents restent entièrement privés.