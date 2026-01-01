Déployer BentoPDF en une installation en un clic.
Boîte à outils PDF basée sur le navigateur et respectueuse de la vie privée pour fusionner, diviser, convertir et sécuriser des PDF sans télécharger de fichiers nulle part.
Trouvez le forfait VPS idéal pour BentoPDF
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec BentoPDF
BentoPDF est une solution PDF axée sur la confidentialité, conçue pour traiter les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur. Vos fichiers ne quittent jamais la machine cliente et ne sont jamais envoyés à un serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface unique auto-hébergée, offrant des fonctionnalités telles que la fusion, la division, la réorganisation des pages, la rotation, la conversion d'images, l'OCR, la compression, la protection par mot de passe, l'ajout de filigranes, d'en-têtes et de pieds de page, ainsi que l'édition de métadonnées.
Pour les équipes et les organisations qui traitent des documents sensibles — contrats, états financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF élimine le risque lié à la confidentialité qu'implique le téléchargement de fichiers confidentiels vers des services PDF commerciaux, lesquels pourraient conserver des copies ou enregistrer leur utilisation. Puisque tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que servir l'interface web, ce qui maintient les exigences en ressources serveur à un niveau minimal, tout en assurant que les documents restent entièrement privés.
Principales fonctionnalités de BentoPDF
Traitement côté client
Toute manipulation de PDF se produit dans le navigateur de l'utilisateur — les documents ne sont jamais téléchargés sur le serveur, donc même la machine hôte ne voit jamais le contenu du fichier.
Fusionner, scinder et réorganiser
Combinez plusieurs PDF, divisez-les en pages ou sections individuelles, et glissez-déposez les pages dans l'ordre exact dont vous avez besoin en quelques secondes.
OCR intégré
Convertissez les PDF numérisés basés sur des images en documents texte entièrement consultables et sélectionnables sans envoyer de fichiers à un service de reconnaissance tiers.
Sécurité des documents
Ajoutez une protection par mot de passe, le chiffrement et des filigranes aux PDF sensibles avant distribution, ou supprimez les restrictions des PDF que vous possédez pour retrouver l'accès à l'édition.
Conversion de format
Convertissez des images en PDF, exportez des pages sous forme d'images et transformez du Markdown avec des diagrammes Mermaid en PDF formatés — le tout depuis la même interface.
Pourquoi choisir Hostinger pour BentoPDF
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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