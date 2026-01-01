Déployer Wakapi en 1 clic.
Traqueur de temps de codage auto-hébergé compatible avec les plugins WakaTime, avec des tableaux de bord, des rapports et des classements.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Wakapi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wakapi
Wakapi est un traqueur d'activité de codage auto-hébergé entièrement compatible avec les plugins d'éditeur WakaTime. Il collecte le temps passé à coder, ventilé par projet, langage, éditeur et système d'exploitation, présentant les données dans un tableau de bord visuel sans partager quoi que ce soit avec des services cloud tiers.
L'auto-hébergement de Wakapi sur un VPS maintient la confidentialité de votre activité de codage tout en offrant toutes les informations que WakaTime propose. Il prend en charge les résumés hebdomadaires par e-mail, les classements publics pour la motivation d'équipe, la génération de badges README pour les profils GitHub, et l'intégration avec des éditeurs populaires tels que VS Code, les IDE JetBrains et Vim.
Principales fonctionnalités de Wakapi
Compatible WakaTime
Fonctionne avec tous les plugins d'éditeur WakaTime existants — il suffit de les pointer vers votre instance Wakapi auto-hébergée au lieu de wakatime.com.
Tableaux de bord de codage
Visualisez le temps passé par projet, langue, éditeur et système d'exploitation avec des graphiques filtrables couvrant n'importe quelle plage de dates.
Rapports par courriel hebdomadaires
Recevez des résumés hebdomadaires automatisés de votre activité de codage directement dans votre boîte de réception.
Badges GitHub
Générez des badges README dynamiques affichant votre temps de codage hebdomadaire à afficher sur les pages de profil GitHub.
Classements d'équipe
Partagez un classement public avec vos coéquipiers pour suivre et comparer l'activité de codage au sein d'une équipe de développement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wakapi
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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