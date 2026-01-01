Wakapi est un traqueur d'activité de codage auto-hébergé entièrement compatible avec les plugins d'éditeur WakaTime. Il collecte le temps passé à coder, ventilé par projet, langage, éditeur et système d'exploitation, présentant les données dans un tableau de bord visuel sans partager quoi que ce soit avec des services cloud tiers.

L'auto-hébergement de Wakapi sur un VPS maintient la confidentialité de votre activité de codage tout en offrant toutes les informations que WakaTime propose. Il prend en charge les résumés hebdomadaires par e-mail, les classements publics pour la motivation d'équipe, la génération de badges README pour les profils GitHub, et l'intégration avec des éditeurs populaires tels que VS Code, les IDE JetBrains et Vim.