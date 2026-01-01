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Moteur de routage OpenStreetMap haute performance avec une interface utilisateur d'itinéraires intégrée pour la navigation en voiture, à vélo et à pied.

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KVM 1
$ CA27,19
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
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4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
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$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OSRM

OSRM (Open Source Routing Machine) est un moteur de routage haute performance pour les chemins les plus courts dans les réseaux routiers construits à partir des données OpenStreetMap. Il alimente les directions virage par virage, les isochrones, les matrices de distance, l'appariement de cartes et l'optimisation de trajets via une API HTTP propre, et est utilisé en production par openstreetmap.org et de nombreux produits de cartographie commerciale.

Ce modèle inclut le backend de routage officiel ainsi que le frontend de directions officiel, vous offrant ainsi une interface utilisateur cartographique fonctionnelle prête à l'emploi. L'auto-hébergement d'OSRM sur votre propre VPS supprime les quotas par requête et les niveaux de tarification, maintient la confidentialité des requêtes de localisation et vous permet d'échanger n'importe quelle région OpenStreetMap dont vous avez besoin sans partager de télémétrie avec un tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OSRM

UI d'indications intégrée

Le frontal officiel d'OSRM est fourni préconfiguré pour votre backend, vous offrant une carte de routage interactive sans écrire de code.

Routage sous-milliseconde

Le moteur Dijkstra multi-niveaux renvoie des itinéraires à l'échelle continentale en millisecondes, même sur du matériel VPS modeste.

API de routage complet

Les points de terminaison pour l'itinéraire, la table, la correspondance, le trajet, la tuile et le plus proche vous permettent de créer des itinéraires, des matrices d'ETA, la correspondance de cartes GPS et des solveurs TSP par-dessus.

Régions OSM personnalisées

Dirigez le conteneur d'initialisation fourni vers n'importe quel extrait Geofabrik afin d'assurer le routage pour un ensemble de données de votre choix, couvrant un pays, un continent ou la planète entière.

Plusieurs profils de voyage

Basculez le profil Lua inclus entre la voiture, le vélo et à pied pour adapter le routage au cas d'utilisation que vous déployez.

Aucun quota ni clé API

Exécutez des requêtes illimitées sur votre propre instance sans limites de débit, sans surprises de facturation ni partage de données avec des tiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour OSRM

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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