Déployer OSRM en un clic.
Moteur de routage OpenStreetMap haute performance avec une interface utilisateur d'itinéraires intégrée pour la navigation en voiture, à vélo et à pied.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OSRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) est un moteur de routage haute performance pour les chemins les plus courts dans les réseaux routiers construits à partir des données OpenStreetMap. Il alimente les directions virage par virage, les isochrones, les matrices de distance, l'appariement de cartes et l'optimisation de trajets via une API HTTP propre, et est utilisé en production par openstreetmap.org et de nombreux produits de cartographie commerciale.
Ce modèle inclut le backend de routage officiel ainsi que le frontend de directions officiel, vous offrant ainsi une interface utilisateur cartographique fonctionnelle prête à l'emploi. L'auto-hébergement d'OSRM sur votre propre VPS supprime les quotas par requête et les niveaux de tarification, maintient la confidentialité des requêtes de localisation et vous permet d'échanger n'importe quelle région OpenStreetMap dont vous avez besoin sans partager de télémétrie avec un tiers.
Principales fonctionnalités de OSRM
UI d'indications intégrée
Le frontal officiel d'OSRM est fourni préconfiguré pour votre backend, vous offrant une carte de routage interactive sans écrire de code.
Routage sous-milliseconde
Le moteur Dijkstra multi-niveaux renvoie des itinéraires à l'échelle continentale en millisecondes, même sur du matériel VPS modeste.
API de routage complet
Les points de terminaison pour l'itinéraire, la table, la correspondance, le trajet, la tuile et le plus proche vous permettent de créer des itinéraires, des matrices d'ETA, la correspondance de cartes GPS et des solveurs TSP par-dessus.
Régions OSM personnalisées
Dirigez le conteneur d'initialisation fourni vers n'importe quel extrait Geofabrik afin d'assurer le routage pour un ensemble de données de votre choix, couvrant un pays, un continent ou la planète entière.
Plusieurs profils de voyage
Basculez le profil Lua inclus entre la voiture, le vélo et à pied pour adapter le routage au cas d'utilisation que vous déployez.
Aucun quota ni clé API
Exécutez des requêtes illimitées sur votre propre instance sans limites de débit, sans surprises de facturation ni partage de données avec des tiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour OSRM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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