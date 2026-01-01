Déployer Anki Sync Server Enhanced en un clic.
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes automatisées et un tableau de bord web intégré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Anki Sync Server Enhanced
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced est une image Docker prête pour la production qui héberge le protocole de synchronisation officiel d'Anki sur votre propre VPS, vous permettant de synchroniser vos paquets de cartes flash entre votre ordinateur de bureau, AnkiDroid et AnkiMobile sans dépendre d'AnkiWeb. Il est construit à partir de la source officielle d'Anki et suit automatiquement chaque nouvelle version en amont.
L'auto-hébergement vous permet de garder chaque carte, historique de révision et fichier multimédia sous votre contrôle. Le support multi-utilisateur, les sauvegardes planifiées avec téléchargement S3 optionnel, les métriques Prometheus, fail2ban, la limitation de débit et un tableau de bord d'état sont livrés dans un seul conteneur — aucune base de données séparée ou service externe n'est requis.
Principales fonctionnalités de Anki Sync Server Enhanced
Synchronisation multi-utilisateur
Hébergez jusqu'à 99 apprenants indépendants sur un seul VPS, chacun avec ses propres identifiants et un stockage de collection isolé.
Sauvegardes automatisées
Archives quotidiennes de l'ensemble de la collection avec rétention configurable et téléchargement optionnel vers S3, MinIO ou Garage pour les copies hors site.
Tableau de bord intégré
L'interface web affiche l'état du serveur, la taille des données par utilisateur, les dates de dernière synchronisation, l'historique des sauvegardes et les journaux en direct en un coup d'œil.
Métriques Prometheus
Expose les opérations de synchronisation, les taux de réussite d'authentification, le volume de données et la disponibilité pour les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.
Sécurité renforcée
L'intégration de Fail2ban, la limitation du taux de requêtes et la prise en charge des mots de passe hachés protègent votre point de terminaison contre les attaques par force brute.
Pourquoi choisir Hostinger pour Anki Sync Server Enhanced
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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