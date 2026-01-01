Déployer CommaFeed avec une installation en un clic.
Lecteur RSS personnel auto-hébergé inspiré de Google Reader, avec des raccourcis clavier, des applications mobiles et une mise en page épurée à trois volets.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec CommaFeed
CommaFeed est un lecteur RSS personnel rapide et léger, explicitement calqué sur l'interface utilisateur originale de Google Reader — disposition à trois volets, raccourcis clavier, marquage instantané des flux, importation/exportation OPML, et une priorité donnée à la vitesse plutôt qu'à l'encombrement des fonctionnalités. Il est écrit en Java/Quarkus, fonctionne comme un seul binaire autonome et stocke tout dans une base de données H2 intégrée, de sorte que l'ensemble du déploiement se compose d'un conteneur et d'un volume.
L'auto-hébergement de CommaFeed sur votre VPS conserve vos abonnements, votre état de lecture et vos articles favoris sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un lecteur de flux SaaS. Les applications natives Android et iOS se connectent directement à votre instance via l'API, l'OPML vous permet de migrer librement entre les lecteurs de flux, et le planificateur intégré actualise les flux en arrière-plan sans travailleurs externes.
Principales fonctionnalités de CommaFeed
Interface utilisateur de Google Reader
Disposition à trois volets avec une liste de flux, une liste d'articles et une vue de lecture — plus des raccourcis clavier complets (j/k/v/m) pour une navigation rapide que les utilisateurs de longue date de RSS reconnaissent instantanément.
Importation/exportation OPML
Migrez vos abonnements en les important et en les exportant via OPML standard, afin de conserver la propriété de vos habitudes de lecture et de pouvoir changer de lecteur à tout moment.
Applications mobiles natives
Les applications compagnons gratuites pour Android et iOS se connectent à votre instance auto-hébergée via l'API pour la lecture en déplacement sans exposer les données à un tiers.
Base de données H2 intégrée
Une base de données H2 à fichier unique ne nécessite pas de serveur de base de données séparé — sauvegardez votre lecteur en copiant un dossier, restaurez-le en le remettant en place.
Actualisation du fil en arrière-plan
Le planificateur intégré actualise des milliers de flux en arrière-plan avec des intervalles adaptatifs, aucun Celery ni travailleur externe n'est requis.
Pourquoi choisir Hostinger pour CommaFeed
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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