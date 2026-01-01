Déployer Defguard en un clic d'installation.
Gestion d'accès zéro confiance open source avec authentification multi-facteurs WireGuard native et OpenID Connect intégré.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Defguard
Defguard est une plateforme de gestion d'accès zéro confiance de niveau entreprise, construite autour de WireGuard, la seule solution qui ajoute une authentification multifacteur réelle directement au tunnel VPN plutôt que d'envelopper une passerelle d'application distincte autour de celui-ci. Le composant central inclus dans ce modèle exécute l'interface web de gestion, le fournisseur d'identité OpenID Connect, l'inscription des utilisateurs, la configuration des ACL et le plan de contrôle gRPC qui pilote les passerelles distantes et les clients de bureau.
L'auto-hébergement de Defguard sur votre propre VPS maintient les répertoires d'utilisateurs, les clés matérielles, les journaux d'audit et les clés de signature OpenID entièrement sous votre contrôle. Ajoutez des nœuds de passerelle Defguard n'importe où sur votre réseau pour terminer les tunnels WireGuard, tandis que le cœur reste la source unique de vérité pour l'identité, les appareils et les politiques d'accès.
Principales fonctionnalités de Defguard
WireGuard avec MFA
Appliquer des seconds facteurs TOTP, par e-mail ou par clé matérielle directement sur chaque connexion WireGuard au lieu de s'appuyer sur une passerelle d'accès distincte.
OpenID Connect intégré
Le fournisseur d'identité OIDC intégré permet à Defguard d'émettre des jetons SSO pour vos autres applications sans déployer Keycloak ou un IdP tiers.
Enrôlement d'utilisateur à distance
Intégrez les nouveaux utilisateurs avec un flux d'intégration guidé qui définit les mots de passe, provisionne les appareils et configure automatiquement le client de bureau.
ACLs et règles de pare-feu
Définissez la segmentation du réseau et les politiques d'accès par utilisateur qui se propagent aux passerelles Linux et FreeBSD/OPNsense en temps réel.
Synchronisation LDAP et AD
La synchronisation bidirectionnelle avec Active Directory et LDAP maintient la cohérence des utilisateurs, des groupes et des appartenances aux groupes entre les systèmes.
Provisionnement de YubiKey
Provisionner des clés matérielles Yubico pour SSH, GPG et OpenPGP directement depuis la console de gestion Defguard.
Pourquoi choisir Hostinger pour Defguard
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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