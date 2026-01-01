Déployer Thruk en 1 clic.
Interface web de surveillance multi-backend pour Naemon, Nagios, Icinga et Shinken, basée sur l'API Livestatus.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Thruk
Thruk est une interface web de surveillance riche en fonctionnalités et indépendante, basée sur l'API Livestatus. Elle remplace l'ancien Nagios CGI par une interface utilisateur rapide et moderne et ajoute des fonctionnalités que le cœur de Nagios n'a jamais offertes — des vues paginées sur des millions de services, des tableaux de bord adaptés aux mobiles, des processus métier, des rapports SLA et une puissante API REST.
L'auto-hébergement de Thruk sur votre propre VPS vous permet de consolider chaque backend Naemon, Nagios, Icinga et Shinken derrière une interface unique. Ce modèle inclut la distribution OMD Labs, vous obtenez donc également un cœur Naemon prêt à être interrogé, des graphiques de performance RRD et l'écosystème complet des modules complémentaires Thruk sans compilation manuelle.
Principales fonctionnalités de Thruk
Support multi-backend
Interroger simultanément les instances Naemon, Nagios, Icinga et Shinken et les présenter sous la forme d'une vue d'état unifiée.
Cœur Naemon regroupé
Livré avec un backend Naemon fonctionnel, des graphiques de performance RRD et Apache, afin que l'interface utilisateur web dispose de données en temps réel dès le premier démarrage.
Processus d'affaires
Regroupez des centaines de vérifications de bas niveau en services métier logiques qui mettent en évidence l'impact réel au lieu du bruit brut de l'hôte.
Rapports SLA
Générez des rapports de disponibilité, de panne et de SLA au format PDF ou Excel directement depuis l'interface utilisateur web, sans outils de reporting externes.
API REST
Automatisez les tableaux de bord, les temps d'arrêt et les accusés de réception via une API REST documentée qui reflète chaque capacité de l'interface utilisateur.
Interface utilisateur adaptée au mobile
Les tableaux de bord réactifs et un thème mobile dédié permettent aux opérateurs de trier les incidents depuis un téléphone ou une tablette d'astreinte.
Pourquoi choisir Hostinger pour Thruk
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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