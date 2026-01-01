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Interface web de surveillance multi-backend pour Naemon, Nagios, Icinga et Shinken, basée sur l'API Livestatus.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Thruk

Thruk est une interface web de surveillance riche en fonctionnalités et indépendante, basée sur l'API Livestatus. Elle remplace l'ancien Nagios CGI par une interface utilisateur rapide et moderne et ajoute des fonctionnalités que le cœur de Nagios n'a jamais offertes — des vues paginées sur des millions de services, des tableaux de bord adaptés aux mobiles, des processus métier, des rapports SLA et une puissante API REST.

L'auto-hébergement de Thruk sur votre propre VPS vous permet de consolider chaque backend Naemon, Nagios, Icinga et Shinken derrière une interface unique. Ce modèle inclut la distribution OMD Labs, vous obtenez donc également un cœur Naemon prêt à être interrogé, des graphiques de performance RRD et l'écosystème complet des modules complémentaires Thruk sans compilation manuelle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Thruk

Support multi-backend

Interroger simultanément les instances Naemon, Nagios, Icinga et Shinken et les présenter sous la forme d'une vue d'état unifiée.

Cœur Naemon regroupé

Livré avec un backend Naemon fonctionnel, des graphiques de performance RRD et Apache, afin que l'interface utilisateur web dispose de données en temps réel dès le premier démarrage.

Processus d'affaires

Regroupez des centaines de vérifications de bas niveau en services métier logiques qui mettent en évidence l'impact réel au lieu du bruit brut de l'hôte.

Rapports SLA

Générez des rapports de disponibilité, de panne et de SLA au format PDF ou Excel directement depuis l'interface utilisateur web, sans outils de reporting externes.

API REST

Automatisez les tableaux de bord, les temps d'arrêt et les accusés de réception via une API REST documentée qui reflète chaque capacité de l'interface utilisateur.

Interface utilisateur adaptée au mobile

Les tableaux de bord réactifs et un thème mobile dédié permettent aux opérateurs de trier les incidents depuis un téléphone ou une tablette d'astreinte.

Pourquoi choisir Hostinger pour Thruk

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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