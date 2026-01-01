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Client IRC moderne basé sur navigateur qui vous maintient connecté de manière persistante aux réseaux de discussion depuis n'importe quel appareil.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Convos

Convos est un client IRC entièrement auto-hébergé et toujours actif qui fonctionne sur votre serveur et reste connecté aux réseaux IRC 24 heures sur 24. Contrairement aux clients IRC traditionnels qui se déconnectent lorsque vous les fermez, Convos maintient des connexions persistantes afin que vous ne manquiez jamais un message — même lorsque vos appareils sont hors ligne.

Accédez à vos conversations IRC depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel. Convos stocke l'intégralité de votre historique de discussion, prend en charge plusieurs utilisateurs et réseaux, et offre une interface moderne et épurée conçue aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour les communautés IRC de longue date. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données et l'accès des utilisateurs.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Convos

Connexions toujours actives

Convos fonctionne sur votre VPS 24h/24 et 7j/7, restant connecté aux réseaux IRC afin que les messages soient capturés et vous attendent chaque fois que vous vous connectez.

Historique de discussion complet

Tous les messages sont stockés côté serveur et disponibles depuis n'importe quel navigateur, vous offrant un historique consultable sur chaque canal et conversation.

Prise en charge multi-réseaux

Connectez-vous à plusieurs réseaux IRC simultanément et gérez tous les canaux et messages directs à partir d'une seule interface unifiée.

Sans installation de logiciel

Accédez à votre client IRC entièrement via un navigateur — aucune application de bureau, aucun plugin ou aucune configuration n'est requis sur les appareils que vous utilisez.

Compatible multi-utilisateur

Invitez des membres de votre équipe ou des amis à partager votre instance Convos, chacun avec ses propres comptes indépendants et configurations réseau.

Pourquoi choisir Hostinger pour Convos

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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