Déployer Convos en 1 clic.
Client IRC moderne basé sur navigateur qui vous maintient connecté de manière persistante aux réseaux de discussion depuis n'importe quel appareil.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Convos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Convos
Convos est un client IRC entièrement auto-hébergé et toujours actif qui fonctionne sur votre serveur et reste connecté aux réseaux IRC 24 heures sur 24. Contrairement aux clients IRC traditionnels qui se déconnectent lorsque vous les fermez, Convos maintient des connexions persistantes afin que vous ne manquiez jamais un message — même lorsque vos appareils sont hors ligne.
Accédez à vos conversations IRC depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel. Convos stocke l'intégralité de votre historique de discussion, prend en charge plusieurs utilisateurs et réseaux, et offre une interface moderne et épurée conçue aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour les communautés IRC de longue date. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données et l'accès des utilisateurs.
Principales fonctionnalités de Convos
Connexions toujours actives
Convos fonctionne sur votre VPS 24h/24 et 7j/7, restant connecté aux réseaux IRC afin que les messages soient capturés et vous attendent chaque fois que vous vous connectez.
Historique de discussion complet
Tous les messages sont stockés côté serveur et disponibles depuis n'importe quel navigateur, vous offrant un historique consultable sur chaque canal et conversation.
Prise en charge multi-réseaux
Connectez-vous à plusieurs réseaux IRC simultanément et gérez tous les canaux et messages directs à partir d'une seule interface unifiée.
Sans installation de logiciel
Accédez à votre client IRC entièrement via un navigateur — aucune application de bureau, aucun plugin ou aucune configuration n'est requis sur les appareils que vous utilisez.
Compatible multi-utilisateur
Invitez des membres de votre équipe ou des amis à partager votre instance Convos, chacun avec ses propres comptes indépendants et configurations réseau.
Pourquoi choisir Hostinger pour Convos
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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