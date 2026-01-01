Déployer Baikal en 1 clic.
Serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé pour synchroniser les calendriers, les tâches et les contacts sur tous les appareils.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Baikal
Baikal est un serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé, basé sur la célèbre bibliothèque PHP sabre/dav. Il offre un espace privé pour les calendriers, les événements, les tâches et les contacts qui se synchronisent avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook et tout autre client prenant en charge les protocoles standard CalDAV et CardDAV.
L'auto-hébergement de Baikal sur votre propre VPS permet de conserver les données de planification personnelles et d'équipe au sein de votre infrastructure, plutôt que sur un service de calendrier tiers. Son empreinte est intentionnellement petite — un seul conteneur PHP supporté par SQLite ou MySQL — il s'intègre donc confortablement sur un petit VPS tout en prenant en charge plusieurs utilisateurs, des carnets d'adresses partagés et un contrôle d'accès granulaire via l'interface d'administration intégrée.
Principales fonctionnalités de Baikal
CalDAV et CardDAV
Synchronisation de calendrier et de contacts conforme aux standards avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, et tout autre client CalDAV/CardDAV.
Comptes multi-utilisateurs
Créez des comptes d'utilisateur distincts avec leurs propres calendriers, tâches et carnets d'adresses, le tout géré à partir d'une interface utilisateur web d'administration unique.
Collections mutualisées
Partagez des calendriers ou des carnets d'adresses spécifiques avec d'autres utilisateurs sur la même instance pour la planification d'équipe et la synchronisation des contacts.
Empreinte légère
Un seul conteneur PHP exécutant sabre/dav sur SQLite ou MySQL — suffisamment petit pour fonctionner aux côtés d'autres services auto-hébergés sur un VPS modeste.
Interface web d'administration
Gérez les utilisateurs, les calendriers, les carnets d'adresses et les paramètres de base du serveur à partir d'un tableau de bord intégré basé sur un navigateur plutôt que de modifier des fichiers de configuration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Baikal
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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