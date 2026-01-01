Déployer Artalk en un clic.
Système de commentaires léger et auto-hébergé avec un backend en Go et un widget JavaScript de 40 Ko qui s'intègre sur n'importe quel site web.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Artalk
Artalk est un système de commentaires auto-hébergé composé d'un serveur Go performant et d'un widget JavaScript minimaliste qui s'intègre à n'importe quel site web ou blog avec une seule balise de script. Contrairement aux plateformes de commentaires basées sur le cloud, Artalk conserve tous les commentaires, les données utilisateur et l'historique de modération sur une infrastructure que vous contrôlez — pas d'accès tiers, pas de collecte de données et pas de frais d'abonnement.
Le backend prend en charge SQLite dès le départ, avec une migration optionnelle vers MySQL ou PostgreSQL à mesure que le trafic augmente. Des outils de modération, des notifications par courriel, la connexion sociale, le filtrage du spam, le CAPTCHA et une barre latérale d'administration complète sont tous inclus. L'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données de commentaires respectent vos politiques de rétention et de confidentialité, et non les conditions d'utilisation d'une plateforme.
Principales fonctionnalités de Artalk
Intégrer sur n'importe quel site
Un simple extrait JavaScript de 40 Ko connecte n'importe quel site web ou blog statique à votre instance Artalk — aucune dépendance de framework ni étape de compilation requise.
Gestion multisite
Une instance Artalk gère les commentaires sur plusieurs sites avec des comptes administrateur distincts, des files d'attente de modération et des paramètres de notification par site.
Spam et CAPTCHA
Les intégrations de filtrage de spam Akismet, Tencent et Aliyun intégrées, ainsi que les options CAPTCHA d'image, de glissière, reCAPTCHA, hCaptcha et Turnstile, protègent les sections de commentaires des bots.
Connexion sociale
Les commentateurs s'authentifient via GitHub, Google, Discord et 20 autres fournisseurs OAuth, ce qui réduit les frictions tout en associant les commentaires à de véritables identités.
Barre latérale Admin
Une barre latérale intégrée permet aux administrateurs de site de consulter, approuver, épingler et supprimer des commentaires, de gérer les utilisateurs et de visualiser les statistiques de page sans quitter l'interface de commentaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour Artalk
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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