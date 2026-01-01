Artalk est un système de commentaires auto-hébergé composé d'un serveur Go performant et d'un widget JavaScript minimaliste qui s'intègre à n'importe quel site web ou blog avec une seule balise de script. Contrairement aux plateformes de commentaires basées sur le cloud, Artalk conserve tous les commentaires, les données utilisateur et l'historique de modération sur une infrastructure que vous contrôlez — pas d'accès tiers, pas de collecte de données et pas de frais d'abonnement.

Le backend prend en charge SQLite dès le départ, avec une migration optionnelle vers MySQL ou PostgreSQL à mesure que le trafic augmente. Des outils de modération, des notifications par courriel, la connexion sociale, le filtrage du spam, le CAPTCHA et une barre latérale d'administration complète sont tous inclus. L'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données de commentaires respectent vos politiques de rétention et de confidentialité, et non les conditions d'utilisation d'une plateforme.