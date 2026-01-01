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Archiveur d'e-mails Rust auto-hébergé avec IMAP, OAuth2 et recherche en texte intégral pour la conservation à long terme des boîtes aux lettres.

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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bichon

Bichon est un serveur d'archivage d'e-mails open-source écrit en Rust. Il se connecte aux comptes IMAP, télécharge les messages de manière incrémentielle en utilisant la synchronisation basée sur l'UID, construit un index de recherche plein texte Tantivy, et propose une API REST propre avec une interface utilisateur web (WebUI) intégrée pour la recherche, la navigation et l'exportation des e-mails archivés.

L'auto-hébergement de Bichon sur votre propre VPS conserve chaque message archivé, pièce jointe et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les identifiants de compte sont chiffrés au repos avec AES-256-GCM, les jetons OAuth 2.0 sont automatiquement actualisés, et plusieurs boîtes aux lettres sont téléchargées simultanément — faisant de Bichon une alternative rapide et privée aux services commerciaux d'archivage d'e-mails, sans frais par boîte aux lettres.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Bichon

Recherche plein texte

L'indexation basée sur Tantivy des corps de message, des en-têtes et des pièces jointes renvoie des résultats en millisecondes avec des filtres à facettes et le regroupement par conversation.

Synchronisation IMAP et OAuth2

Se connecte à n'importe quel serveur IMAP en utilisant un mot de passe (PLAIN/LOGIN) ou l'authentification OAuth 2.0 (XOAUTH2), avec rafraîchissement automatique des jetons pour les comptes Gmail et Microsoft.

Archivage incrémental

La synchronisation incrémentielle basée sur l'UID télécharge uniquement les nouveaux messages à chaque passage, maintenant une faible utilisation de la bande passante et du stockage sur plusieurs boîtes aux lettres concurrentes.

Identifiants chiffrés

Toutes les informations d'identification IMAP et OAuth sont chiffrées au repos avec AES-256-GCM à l'aide d'une clé dérivée du mot de passe de chiffrement défini lors du déploiement.

RBAC multi-utilisateur

Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'accorder des autorisations par compte à des utilisateurs supplémentaires pour les archives partagées, avec un journal d'audit complet des événements d'accès.

Pourquoi choisir Hostinger pour Bichon

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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