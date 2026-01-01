Déployer Bichon en un clic.
Archiveur d'e-mails Rust auto-hébergé avec IMAP, OAuth2 et recherche en texte intégral pour la conservation à long terme des boîtes aux lettres.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bichon
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bichon
Bichon est un serveur d'archivage d'e-mails open-source écrit en Rust. Il se connecte aux comptes IMAP, télécharge les messages de manière incrémentielle en utilisant la synchronisation basée sur l'UID, construit un index de recherche plein texte Tantivy, et propose une API REST propre avec une interface utilisateur web (WebUI) intégrée pour la recherche, la navigation et l'exportation des e-mails archivés.
L'auto-hébergement de Bichon sur votre propre VPS conserve chaque message archivé, pièce jointe et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les identifiants de compte sont chiffrés au repos avec AES-256-GCM, les jetons OAuth 2.0 sont automatiquement actualisés, et plusieurs boîtes aux lettres sont téléchargées simultanément — faisant de Bichon une alternative rapide et privée aux services commerciaux d'archivage d'e-mails, sans frais par boîte aux lettres.
Principales fonctionnalités de Bichon
Recherche plein texte
L'indexation basée sur Tantivy des corps de message, des en-têtes et des pièces jointes renvoie des résultats en millisecondes avec des filtres à facettes et le regroupement par conversation.
Synchronisation IMAP et OAuth2
Se connecte à n'importe quel serveur IMAP en utilisant un mot de passe (PLAIN/LOGIN) ou l'authentification OAuth 2.0 (XOAUTH2), avec rafraîchissement automatique des jetons pour les comptes Gmail et Microsoft.
Archivage incrémental
La synchronisation incrémentielle basée sur l'UID télécharge uniquement les nouveaux messages à chaque passage, maintenant une faible utilisation de la bande passante et du stockage sur plusieurs boîtes aux lettres concurrentes.
Identifiants chiffrés
Toutes les informations d'identification IMAP et OAuth sont chiffrées au repos avec AES-256-GCM à l'aide d'une clé dérivée du mot de passe de chiffrement défini lors du déploiement.
RBAC multi-utilisateur
Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'accorder des autorisations par compte à des utilisateurs supplémentaires pour les archives partagées, avec un journal d'audit complet des événements d'accès.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bichon
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés