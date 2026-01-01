Bichon est un serveur d'archivage d'e-mails open-source écrit en Rust. Il se connecte aux comptes IMAP, télécharge les messages de manière incrémentielle en utilisant la synchronisation basée sur l'UID, construit un index de recherche plein texte Tantivy, et propose une API REST propre avec une interface utilisateur web (WebUI) intégrée pour la recherche, la navigation et l'exportation des e-mails archivés.

L'auto-hébergement de Bichon sur votre propre VPS conserve chaque message archivé, pièce jointe et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les identifiants de compte sont chiffrés au repos avec AES-256-GCM, les jetons OAuth 2.0 sont automatiquement actualisés, et plusieurs boîtes aux lettres sont téléchargées simultanément — faisant de Bichon une alternative rapide et privée aux services commerciaux d'archivage d'e-mails, sans frais par boîte aux lettres.