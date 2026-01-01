Déployer Apache Answer en un clic.
Plateforme de questions-réponses open source pour la création de bases de connaissances d'équipe, de centres d'aide et de forums communautaires.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Apache Answer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Answer
Apache Answer est une plateforme de questions-réponses open source développée avec Go et React, conçue pour aider les équipes et les communautés à partager leurs connaissances grâce à une interface de questions-réponses consultable et organisée. Contrairement aux forums génériques, chaque élément — le système d'étiquettes, la réputation, les outils de modération et le système d'extensions — est spécialement conçu pour la capture et la récupération structurées des connaissances.
L'auto-hébergement d'Apache Answer maintient les connaissances internes de votre organisation sur votre propre infrastructure, sans frais de licence par utilisateur ni accès aux données par des tiers. À mesure que votre communauté grandit, vous contrôlez la configuration, les intégrations et la mise à l'échelle sans être contraint par la feuille de route des fonctionnalités ou les niveaux de tarification d'un fournisseur SaaS.
Principales fonctionnalités de Apache Answer
Interface de questions-réponses structurées
Une mise en page de questions-réponses spécialement conçue, dotée d'un éditeur de texte enrichi et de la prise en charge du markdown, facilite la rédaction de questions claires et de réponses détaillées, plus que ne le feraient les logiciels de forum généralistes.
Étiquetage et Recherche
Organisez le contenu avec un système de balisage complet et un filtrage de recherche avancé, afin que les membres de l'équipe puissent trouver des réponses pertinentes sans avoir à parcourir des discussions non pertinentes.
Réputation et gamification
Les points de réputation, les badges et les classements des utilisateurs encouragent la participation active et mettent en avant les contributeurs les plus fiables, améliorant ainsi la qualité globale des connaissances au fil du temps.
Système de plugins
Étendez les fonctionnalités et intégrez-vous à des outils externes grâce à une architecture de plugins intégrée, adaptant la plateforme aux flux de travail existants de votre équipe sans développement personnalisé.
Support Multi-langues
Soutenez les équipes et les communautés internationales grâce à des capacités multilingues intégrées, éliminant les barrières linguistiques du partage collaboratif des connaissances.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Answer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.