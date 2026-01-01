Déployer Convex en 1 clic.
Plateforme de base de données réactive open-source avec des requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur pour les applications modernes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Convex
Convex est une plateforme de base de données réactive qui réinvente l'architecture backend pour les applications modernes. Elle combine une base de données de documents avec des abonnements de requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur qui s'exécutent directement à côté de vos données — le tout au sein d'une plateforme intégrée unique. Lorsque les données changent, chaque client abonné se met à jour automatiquement sans interrogation ni gestion manuelle des WebSockets.
L'auto-hébergement de Convex sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour des performances de base de données constantes et une souveraineté totale des données, ce qui est essentiel pour les applications traitant des données utilisateur soumises aux réglementations de confidentialité. Ce déploiement inclut le backend Convex pour le stockage des données et l'exécution des fonctions, ainsi que le tableau de bord pour gérer votre base de données, surveiller les requêtes et déployer des fonctions sans serveur. Après le premier lancement, générez une clé d'administrateur en exécutant : docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Principales fonctionnalités de Convex
Requêtes réactives en temps réel
Les requêtes poussent automatiquement les mises à jour vers les clients connectés dès que les données changent, sans sondage ni code WebSocket manuel.
Transactions ACID
Chaque écriture est entièrement transactionnelle, assurant la cohérence des données lors des mises à jour concurrentes dans les applications multi-utilisateurs.
Fonctions sans serveur
Écrivez la logique backend sous forme de fonctions TypeScript qui s'exécutent directement au sein du moteur de base de données, colocalisées avec vos données.
Stockage de fichiers intégré
Stockez et servez les fichiers nativement sans configurer un service de stockage d'objets séparé ou une intégration CDN.
Débogage à remonter le temps
Inspectez les états de données historiques et rejouez les requêtes passées pour diagnostiquer les bugs sans les reproduire en production.
Pourquoi choisir Hostinger pour Convex
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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