Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine, conçu pour déployer des mises à jour logicielles sur des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Développé avec Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance (OTA) à l'échelle industrielle.

L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les inventaires d'appareils, les binaires d'artefacts et la télémétrie de déploiement, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose l'API d'intégration directe des appareils (Direct Device Integration API) pour les appareils et une API de gestion (Management API) pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.