Déployer Eclipse Hawkbit avec une installation en un clic.
Gestion des mises à jour IoT open source pour le déploiement de micrologiciels et de logiciels sur des flottes d'appareils périphériques connectés.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine, conçu pour déployer des mises à jour logicielles sur des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Développé avec Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance (OTA) à l'échelle industrielle.
L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les inventaires d'appareils, les binaires d'artefacts et la télémétrie de déploiement, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose l'API d'intégration directe des appareils (Direct Device Integration API) pour les appareils et une API de gestion (Management API) pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.
Principales fonctionnalités de Eclipse Hawkbit
Déploiements ciblés
Définissez des groupes de déploiement par attributs d'appareil et des mises à jour de progression par vagues contrôlées avec des seuils de succès et des déclencheurs de restauration automatique.
Dépôt d'artefacts
Téléchargez, versionnez et servez des images de firmware, des paquets de système d'exploitation et des lots d'applications à partir d'un magasin d'artefacts intégré avec vérification de la somme de contrôle.
API Directe de Dispositif
Les appareils interrogent l'interface REST DDI pour récupérer les mises à jour attribuées, signaler leur progression et accuser réception des résultats d'installation sans code de transport sur mesure.
Prêt pour le multi-locataire
Isolez les parcs d'appareils, les utilisateurs et les dépôts de logiciels par locataire — utile pour gérer les déploiements clients ou séparer les lignes de produits.
API REST de gestion
Piloter les déploiements, les cibles, les ensembles de distribution et les modules logiciels de manière programmatique afin de s'intégrer aux pipelines CI/CD et aux outils d'exploitation existants.
Bus d'événements RabbitMQ
Diffusez les changements d'état des appareils et les événements de déploiement vers RabbitMQ afin que les systèmes en aval puissent réagir en temps réel sans interroger la base de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Eclipse Hawkbit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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