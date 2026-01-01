Déployer n8n : installation en un clic.
Plateforme d'automatisation de flux de travail open-source avec un éditeur visuel basé sur des nœuds pour connecter des applications, des API et des services.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec n8n
n8n est une plateforme d'automatisation de flux de travail qui connecte des applications, des services et des API via une interface visuelle basée sur des nœuds. Elle permet aux individus et aux équipes d'automatiser les tâches répétitives, de synchroniser les données entre les outils et de créer des pipelines d'intégration personnalisés — le tout sans bloquer les données dans un cloud tiers. Avec des centaines de nœuds intégrés, la prise en charge de la logique JavaScript personnalisée et l'exécution événementielle via des webhooks et des planifications, n8n gère tout, des simples notifications aux processus métier complexes en plusieurs étapes.
L'auto-hébergement de n8n sur votre VPS signifie que la logique de vos flux de travail, vos identifiants d'API et vos données d'exécution ne quittent jamais votre infrastructure. Vous bénéficiez d'exécutions de flux de travail illimitées sans tarification par tâche, et d'un contrôle total pour étendre, sauvegarder et versionner vos automatisations exactement comme vous le souhaitez.
Principales fonctionnalités de n8n
Générateur de flux de travail visuel
L'éditeur de nœuds par glisser-déposer vous permet de concevoir visuellement des automatisations multi-étapes, avec des aperçus d'exécution en temps réel pour déboguer chaque étape.
Des centaines d'intégrations
Les nœuds intégrés couvrent les applications populaires, les bases de données et les API — de Slack et GitHub à PostgreSQL et aux requêtes HTTP — prêts à l'emploi sans code personnalisé.
Logique JavaScript personnalisée
Écrivez du JavaScript directement dans les nœuds de workflow pour transformer des données, appliquer une logique métier ou appeler toute API externe non couverte par les intégrations intégrées.
Webhooks et Planification
Déclenchez des workflows instantanément via des webhooks, selon un calendrier cron, ou en réponse à des événements provenant de services connectés sans interrogation.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les définitions de workflow, les identifiants d'API et les journaux d'exécution restent sur votre VPS, sans frais par exécution et sans limites d'utilisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour n8n
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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