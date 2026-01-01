Déployer Activepieces en un clic.
Plateforme d'automatisation open source sans code avec plus de 200 intégrations et prise en charge d'agents IA intégrés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Activepieces
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Activepieces
Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser les tâches répétitives grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant les outils de productivité, les plateformes de communication, les bases de données et les services d'IA, elle sert d'alternative auto-hébergée à Zapier et Make.
Ce qui distingue Activepieces, c'est sa conception native axée sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent des LLM pour raisonner et agir, vous connecter à des outils compatibles MCP et exécuter des étapes JavaScript ou Python personnalisées lorsque le no-code ne suffit pas. Parce que tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, vos données clients et votre logique métier ne quittent jamais vos serveurs — et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, quel que soit le nombre d'automatisations que vous exécutez.
Principales fonctionnalités de Activepieces
Générateur de flux de travail visuel
L'interface glisser-déposer permet à quiconque de créer des automatisations en plusieurs étapes sans écrire de code, réduisant le temps entre l'idée et l'exécution du flux de travail à quelques minutes.
Plus de 200 intégrations
Connectez Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, et des centaines d'autres prêts à l'emploi, couvrant les outils que la plupart des équipes utilisent déjà.
Support d'agent IA
Créez des agents qui utilisent de grands modèles linguistiques pour raisonner, rechercher et agir, allant au-delà de l'automatisation basée sur des règles pour gérer des tâches qui nécessitent un jugement.
Étapes de code personnalisé
Intégrez du JavaScript ou du Python dans n'importe quel flux pour une logique qui va au-delà du no-code, offrant aux développeurs une flexibilité totale sans abandonner le constructeur visuel.
Pas de tarification à l'usage
L'auto-hébergement signifie des exécutions de flux de travail illimitées sans coût supplémentaire, rendant Activepieces économique pour les pipelines d'automatisation à volume élevé qui seraient coûteux sur les plateformes cloud.
Pourquoi choisir Hostinger pour Activepieces
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.