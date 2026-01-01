Déployer Postiz en 1 clic.
Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenu assistée par l'IA pour plus de 15 réseaux à partir d'un tableau de bord unique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Postiz
Postiz est une alternative open-source aux outils SaaS coûteux de médias sociaux, vous permettant de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et plus encore, à partir d'une interface unifiée. Son intégration IA intégrée avec OpenAI génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva gère le contenu visuel.
L'auto-hébergement de Postiz sur votre VPS préserve la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, élimine les frais d'abonnement par utilisateur et offre aux équipes une capacité de planification illimitée avec des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.
Principales fonctionnalités de Postiz
Prise de rendez-vous multiplateforme
Planifiez et publiez sur plus de 15 réseaux sociaux simultanément à partir d'un calendrier de contenu partagé, avec la replanification par glisser-déposer et l'importation en masse de fichiers CSV.
Génération de contenu par IA
L'intégration d'OpenAI suggère des textes de publication, finalise les brouillons et aide à adapter les messages à l'audience de chaque plateforme — économisant des heures de rédaction manuelle.
Éditeur visuel intégré
Un éditeur de type Canva vous permet de concevoir des images et des graphiques de marque directement dans Postiz sans passer à un outil de conception distinct.
Collaboration d'équipe
Le contrôle d'accès basé sur les rôles et les flux de travail d'approbation permettent à plusieurs contributeurs de gérer les comptes sociaux tout en maintenant la cohérence de la marque et la supervision.
Intégrations d'automatisation
Les connecteurs natifs pour N8N, Make.com et Zapier vous permettent de déclencher des publications à partir d'événements externes et de créer des pipelines d'automatisation de contenu de bout en bout.
Pourquoi choisir Hostinger pour Postiz
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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