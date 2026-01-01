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Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenu assistée par l'IA pour plus de 15 réseaux à partir d'un tableau de bord unique.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Postiz

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Postiz

Postiz est une alternative open-source aux outils SaaS coûteux de médias sociaux, vous permettant de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et plus encore, à partir d'une interface unifiée. Son intégration IA intégrée avec OpenAI génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva gère le contenu visuel.

L'auto-hébergement de Postiz sur votre VPS préserve la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, élimine les frais d'abonnement par utilisateur et offre aux équipes une capacité de planification illimitée avec des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Postiz

Prise de rendez-vous multiplateforme

Planifiez et publiez sur plus de 15 réseaux sociaux simultanément à partir d'un calendrier de contenu partagé, avec la replanification par glisser-déposer et l'importation en masse de fichiers CSV.

Génération de contenu par IA

L'intégration d'OpenAI suggère des textes de publication, finalise les brouillons et aide à adapter les messages à l'audience de chaque plateforme — économisant des heures de rédaction manuelle.

Éditeur visuel intégré

Un éditeur de type Canva vous permet de concevoir des images et des graphiques de marque directement dans Postiz sans passer à un outil de conception distinct.

Collaboration d'équipe

Le contrôle d'accès basé sur les rôles et les flux de travail d'approbation permettent à plusieurs contributeurs de gérer les comptes sociaux tout en maintenant la cohérence de la marque et la supervision.

Intégrations d'automatisation

Les connecteurs natifs pour N8N, Make.com et Zapier vous permettent de déclencher des publications à partir d'événements externes et de créer des pipelines d'automatisation de contenu de bout en bout.

Pourquoi choisir Hostinger pour Postiz

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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