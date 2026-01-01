Cross-seed est un outil d'automatisation open-source conçu pour aider les utilisateurs de torrents à trouver et à ajouter des cross-seeds — des torrents qui existent sur plusieurs traqueurs privés mais partagent des fichiers identiques. En comparant vos téléchargements existants avec des indexeurs comme Prowlarr ou Jackett, il identifie les versions correspondantes et les ajoute automatiquement à votre client torrent, vous permettant de seeder sur des traqueurs supplémentaires sans retélécharger de données.

L'exécution de Cross-seed sur un VPS assure un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, recherchant de nouvelles opportunités de cross-seed dès qu'elles se présentent. Il s'intègre avec des clients torrent populaires tels que qBittorrent, Deluge et rTorrent, et prend en charge la correspondance basée sur les données qui fonctionne même lorsque les noms de version diffèrent entre les traqueurs.