Déployer Cross-seed en un clic.
Outil de cross-seeding automatisé qui trouve les torrents correspondants sur les traqueurs privés pour maximiser votre ratio de seeding.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cross-seed
Cross-seed est un outil d'automatisation open-source conçu pour aider les utilisateurs de torrents à trouver et à ajouter des cross-seeds — des torrents qui existent sur plusieurs traqueurs privés mais partagent des fichiers identiques. En comparant vos téléchargements existants avec des indexeurs comme Prowlarr ou Jackett, il identifie les versions correspondantes et les ajoute automatiquement à votre client torrent, vous permettant de seeder sur des traqueurs supplémentaires sans retélécharger de données.
L'exécution de Cross-seed sur un VPS assure un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, recherchant de nouvelles opportunités de cross-seed dès qu'elles se présentent. Il s'intègre avec des clients torrent populaires tels que qBittorrent, Deluge et rTorrent, et prend en charge la correspondance basée sur les données qui fonctionne même lorsque les noms de version diffèrent entre les traqueurs.
Principales fonctionnalités de Cross-seed
Diffusion croisée automatique
Analyse vos téléchargements existants et trouve des torrents correspondants sur d'autres traqueurs, vous permettant ainsi de partager davantage sans télécharger quoi que ce soit de plus.
Support Multi-traceurs
Se connecte à Prowlarr ou Jackett pour rechercher simultanément parmi des dizaines de traqueurs privés et publics à partir d'une seule configuration.
Intégration du client Torrent
Fonctionne nativement avec qBittorrent, Deluge, Transmission et rTorrent pour injecter des torrents de cross-seed directement dans votre client.
Appariement basé sur les données
Fait correspondre les torrents par contenu et taille de fichier plutôt que par noms seulement, permettant de détecter les cross-seeds même lorsque les titres des versions diffèrent entre les traqueurs.
Mode Démon
Fonctionne comme un service d'arrière-plan persistant qui surveille les nouveaux téléchargements et trouve automatiquement des opportunités de cross-seeding en temps réel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cross-seed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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