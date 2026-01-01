Déployer ILLA Builder en 1 clic.
Plateforme low-code open source pour créer visuellement des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ILLA Builder
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ILLA Builder
ILLA Builder est une plateforme de développement low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration sans avoir besoin d'une ingénierie front-end approfondie. Une bibliothèque de composants par glisser-déposer, combinée à la prise en charge de plus de 40 intégrations — y compris PostgreSQL, MySQL, les API REST et GraphQL — signifie que les développeurs peuvent connecter de véritables sources de données et livrer des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines.
L'auto-hébergement d'ILLA Builder sur votre VPS maintient les données commerciales au sein de votre propre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations concernant les politiques de partage de données SaaS ou la tarification par siège. L'image Docker tout-en-un regroupe tout le nécessaire pour faire fonctionner la plateforme, avec des volumes persistants garantissant que vos projets et ressources connectées sont préservés lors des redémarrages et des mises à jour.
Principales fonctionnalités de ILLA Builder
Créateur par glisser-déposer
Assemblez des interfaces utilisateur à partir d'une riche bibliothèque de composants — tableaux, formulaires, graphiques, et plus encore — en les faisant glisser sur un canevas, sans écrire de code de mise en page.
Plus de 40 intégrations de données
Connectez-vous directement à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, aux API REST, à GraphQL et à d'autres services populaires pour alimenter vos applications avec des données en temps réel.
JavaScript partout
Écrivez une logique personnalisée en ligne avec JavaScript pour transformer les données, déclencher des actions et ajouter un comportement conditionnel au-delà de ce que les outils sans code permettent généralement.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même application simultanément, ce qui la rend pratique pour les équipes d'ingénierie et d'exploitation de construire et d'itérer ensemble.
Contrôle des données auto-hébergé
L'exécution sur votre propre VPS maintient toutes les sources de données connectées et la logique d'application au sein de votre infrastructure, prenant en charge les exigences de conformité et de résidence des données.
Pourquoi choisir Hostinger pour ILLA Builder
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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