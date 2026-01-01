Déployer Ghost en 1 clic.
Plateforme de publication open source pour les blogueurs professionnels, les infolettres et les abonnements payants.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Ghost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ghost
Ghost est un CMS headless entièrement open source, conçu pour répondre aux besoins des éditeurs professionnels. Contrairement aux systèmes de gestion de contenu à usage général, chaque fonctionnalité — de l'éditeur aux infolettres par courriel intégrées et à la gestion des membres — est conçue spécifiquement pour les rédacteurs et les créateurs en ligne.
L'auto-hébergement de Ghost sur votre VPS signifie que vous possédez votre liste d'abonnés, contrôlez votre contenu et évitez les frais par membre ainsi que le verrouillage de la plateforme. Avec une base de données MySQL incluse, vos publications, membres et paramètres persistent de manière fiable sans dépendre d'aucun service tiers.
Principales fonctionnalités de Ghost
Adhésions intégrées
Créez des niveaux d'adhésion gratuits ou payants avec l'intégration native de Stripe — aucun plugin ou service supplémentaire n'est requis.
Newsletters natives
Envoyez des newsletters par e-mail directement aux abonnés depuis Ghost sans connecter de plateforme d'e-mail séparée.
Éditeur moderne
Éditeur basé sur des blocs avec intégrations de médias riches, galeries et injection de code, conçu pour la publication de contenu long.
API CMS headless
Les API de contenu et d'administration vous permettent de diffuser du contenu vers n'importe quel framework frontal tout en conservant Ghost comme backend.
SEO et planification
L'optimisation SEO intégrée, les sitemaps automatiques et la planification de contenu maintiennent votre publication performante et organisée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ghost
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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