Ghost est un CMS headless entièrement open source, conçu pour répondre aux besoins des éditeurs professionnels. Contrairement aux systèmes de gestion de contenu à usage général, chaque fonctionnalité — de l'éditeur aux infolettres par courriel intégrées et à la gestion des membres — est conçue spécifiquement pour les rédacteurs et les créateurs en ligne.

L'auto-hébergement de Ghost sur votre VPS signifie que vous possédez votre liste d'abonnés, contrôlez votre contenu et évitez les frais par membre ainsi que le verrouillage de la plateforme. Avec une base de données MySQL incluse, vos publications, membres et paramètres persistent de manière fiable sans dépendre d'aucun service tiers.