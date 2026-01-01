Déployer WordPress en un clic.
Le CMS le plus populaire au monde, qui propulse plus de 40 % de tous les sites web, avec des milliers de thèmes et de plugins.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WordPress
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WordPress
WordPress est le système de gestion de contenu le plus populaire au monde, alimentant plus de 40 % de tous les sites web sur internet. Il offre une plateforme de publication flexible pour les blogs, les sites web d'entreprise, les portfolios, les boutiques en ligne, et plus encore — avec un éditeur visuel, un système de thèmes et un écosystème de dizaines de milliers d'extensions.
L'auto-hébergement de WordPress sur un VPS vous donne un contrôle total sur les performances, la sécurité et les données de votre site, sans frais de plateforme mensuels. Ce modèle inclut MySQL pour un stockage de base de données fiable, et le routage via le proxy inverse Traefik préinstallé assure le HTTPS automatique pour votre domaine dès le premier déploiement.
Principales fonctionnalités de WordPress
Vaste écosystème d'extensions
Choisissez parmi plus de 60 000 plugins gratuits et premium pour ajouter des fonctionnalités de commerce électronique, de référencement, de formulaires, de mise en cache et toute autre fonctionnalité.
Bibliothèque de thèmes
Appliquez parmi des milliers de thèmes gratuits et commerciaux pour modifier instantanément le design de votre site sans toucher au code.
Éditeur visuel de blocs
Créez des pages avec l'éditeur de blocs Gutenberg en utilisant des outils de mise en page par glisser-déposer qui ne nécessitent aucune connaissance en codage.
Prise en charge multisite
Gérez un réseau de sites WordPress à partir d'une seule installation, en partageant les thèmes et les extensions sur toutes les propriétés.
Compatible WooCommerce
Installez WooCommerce pour transformer WordPress en une boutique e-commerce complète avec des produits, un processus de commande et des paiements.
Pourquoi choisir Hostinger pour WordPress
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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