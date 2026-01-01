Déployer Apache JSPWiki en un clic.
Moteur wiki mature basé sur Java avec gestion de versions intégrée, pièces jointes, plugins et contrôle d'accès basé sur JAAS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Apache JSPWiki
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache JSPWiki
Apache JSPWiki est un moteur wiki riche en fonctionnalités, basé sur Java, maintenu en tant que projet Apache de haut niveau. Les pages sont stockées sous forme de fichiers texte brut avec un historique de version complet, tandis que les pièces jointes, les modèles de page et une vaste bibliothèque de plugins inclus le rendent adapté aux centres de documentation, aux bases de connaissances et aux sites de collaboration intranet où la stabilité et la longévité importent plus que la poursuite des tendances.
L'auto-hébergement de JSPWiki sur votre VPS vous offre un wiki sous licence Apache qui fonctionne entièrement sur votre propre conteneur Tomcat, sans dépendances SaaS, sans tarification par utilisateur, et une authentification basée sur JAAS que vous pouvez intégrer à votre propre pile d'identité. Tout, des pages wiki aux pièces jointes, réside sur un seul volume persistant, rendant les sauvegardes et les migrations simples.
Principales fonctionnalités de Apache JSPWiki
Historique des versions de la page
Chaque modification est capturée par le VersioningFileProvider afin que vous puissiez comparer les révisions et annuler les modifications indésirables à tout moment.
Pièces jointes et médias
Téléchargez des images, des documents et d'autres fichiers directement sur les pages grâce à un fournisseur de pièces jointes intégré qui stocke tout sur votre volume VPS.
Contrôle d'accès JAAS
Les permissions de page et de groupe granulaires sont appliquées via le service d'authentification et d'autorisation Java, avec des backends enfichables pour LDAP ou des domaines personnalisés.
Bibliothèque de plugins et de modèles
Enrichissez les pages avec des extensions groupées pour les tables des matières, la recherche, les fils RSS et le contenu dynamique, ou personnalisez l'apparence du wiki avec des modèles de page basés sur JSP.
Syntaxe de balisage Apache
Rédigez du contenu dans le balisage léger JSPWiki avec des macros, des liens inter-wiki et un aperçu en direct pendant l'édition.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache JSPWiki
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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