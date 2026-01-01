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Wiki minimaliste auto-hébergé avec historique des pages basé sur Git, édition Markdown et contrôle d'accès utilisateur dans un seul conteneur.

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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
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KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec An Otter Wiki

Un Otter Wiki est un wiki léger auto-hébergé qui stocke toutes les pages dans un dépôt Git et les données utilisateur dans SQLite — aucun service de base de données séparé n'est requis. Écrit en Python avec une interface Bootstrap épurée, il prend en charge l'édition Markdown, les pièces jointes et un historique complet des révisions de pages sauvegardé par les commits Git.

L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le contenu du wiki sous votre contrôle, avec des règles d'accès granulaires qui peuvent restreindre la lecture et l'édition aux seuls utilisateurs enregistrés ou approuvés par l'administrateur. La conception à conteneur unique signifie qu'il n'y a rien à provisionner au-delà d'un volume nommé et du conteneur lui-même.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de An Otter Wiki

Historique propulsé par Git

Chaque modification de page est automatiquement un commit Git, vous offrant un historique de révisions complet que vous pouvez parcourir, comparer et restaurer via l'interface web.

Édition Markdown

Rédigez et modifiez des pages en Markdown avec un éditeur à prévisualisation en direct — sans aucun format propriétaire ni verrouillage de texte enrichi.

Contrôle d'accès

Les autorisations de lecture, d'écriture et de pièce jointe sont configurées indépendamment pour les visiteurs anonymes, les utilisateurs enregistrés et les utilisateurs approuvés par l'administrateur.

Pièces jointes

Téléchargez et intégrez des images et des fichiers directement dans les pages wiki, stockés à côté du contenu de la page dans le volume de données persistant.

Gestion des utilisateurs

L'inscription intégrée, avec confirmation par e-mail facultative et des flux de travail d'approbation par l'administrateur, offre un contrôle total sur les personnes qui peuvent contribuer.

Pourquoi choisir Hostinger pour An Otter Wiki

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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