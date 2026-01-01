Déployer un Otter Wiki en un clic.
Wiki minimaliste auto-hébergé avec historique des pages basé sur Git, édition Markdown et contrôle d'accès utilisateur dans un seul conteneur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec An Otter Wiki
Un Otter Wiki est un wiki léger auto-hébergé qui stocke toutes les pages dans un dépôt Git et les données utilisateur dans SQLite — aucun service de base de données séparé n'est requis. Écrit en Python avec une interface Bootstrap épurée, il prend en charge l'édition Markdown, les pièces jointes et un historique complet des révisions de pages sauvegardé par les commits Git.
L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le contenu du wiki sous votre contrôle, avec des règles d'accès granulaires qui peuvent restreindre la lecture et l'édition aux seuls utilisateurs enregistrés ou approuvés par l'administrateur. La conception à conteneur unique signifie qu'il n'y a rien à provisionner au-delà d'un volume nommé et du conteneur lui-même.
Principales fonctionnalités de An Otter Wiki
Historique propulsé par Git
Chaque modification de page est automatiquement un commit Git, vous offrant un historique de révisions complet que vous pouvez parcourir, comparer et restaurer via l'interface web.
Édition Markdown
Rédigez et modifiez des pages en Markdown avec un éditeur à prévisualisation en direct — sans aucun format propriétaire ni verrouillage de texte enrichi.
Contrôle d'accès
Les autorisations de lecture, d'écriture et de pièce jointe sont configurées indépendamment pour les visiteurs anonymes, les utilisateurs enregistrés et les utilisateurs approuvés par l'administrateur.
Pièces jointes
Téléchargez et intégrez des images et des fichiers directement dans les pages wiki, stockés à côté du contenu de la page dans le volume de données persistant.
Gestion des utilisateurs
L'inscription intégrée, avec confirmation par e-mail facultative et des flux de travail d'approbation par l'administrateur, offre un contrôle total sur les personnes qui peuvent contribuer.
Pourquoi choisir Hostinger pour An Otter Wiki
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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