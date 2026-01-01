Déployer Nextcloud en un clic.
Suite de productivité auto-hébergée avec synchronisation de fichiers, édition collaborative, calendrier et appels vidéo — vos données, votre infrastructure.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Nextcloud
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Nextcloud
Nextcloud est une plateforme de productivité open source complète qui remplace Google Workspace et Dropbox avec la synchronisation de fichiers, l'édition de documents en temps réel, le calendrier, les contacts, la vidéoconférence, et bien plus encore. Avec des clients de bureau et mobiles pour chaque plateforme, il s'intègre parfaitement aux flux de travail quotidiens tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur.
L'auto-hébergement de Nextcloud sur votre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime les limites de stockage imposées par les fournisseurs de cloud et vous donne un contrôle total sur l'emplacement des fichiers et communications sensibles — ce qui est essentiel pour les équipes ayant des exigences de conformité ou des préoccupations en matière de confidentialité.
Principales fonctionnalités de Nextcloud
Synchronisation et partage de fichiers
Synchronisez les fichiers sur tous vos appareils avec des applications de bureau et mobiles, et partagez-les avec des collègues ou des clients à l'aide de liens protégés par mot de passe et à expiration.
Édition collaborative de documents
Modifiez des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel avec l'intégration d'OnlyOffice ou de Collabora — aucun abonnement Microsoft 365 n'est nécessaire.
Calendrier et Contacts
Gérez les calendriers et les contacts avec la prise en charge complète de CalDAV/CardDAV, se synchronisant nativement avec les clients iOS, Android, macOS et Windows.
Appels vidéo et clavardage
Nextcloud Talk fournit des appels vidéo chiffrés de bout en bout et une messagerie d'équipe directement au sein de votre instance Nextcloud, sans aucun service tiers requis.
Écosystème d'applications
Étendez les fonctionnalités avec plus de 300 applications du Nextcloud App Store, couvrant tout, de l'e-mail à la gestion de projet et au chiffrement de bout en bout.
Pourquoi choisir Hostinger pour Nextcloud
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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