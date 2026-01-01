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Suite de productivité auto-hébergée avec synchronisation de fichiers, édition collaborative, calendrier et appels vidéo — vos données, votre infrastructure.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Nextcloud

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Nextcloud

Nextcloud est une plateforme de productivité open source complète qui remplace Google Workspace et Dropbox avec la synchronisation de fichiers, l'édition de documents en temps réel, le calendrier, les contacts, la vidéoconférence, et bien plus encore. Avec des clients de bureau et mobiles pour chaque plateforme, il s'intègre parfaitement aux flux de travail quotidiens tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur.

L'auto-hébergement de Nextcloud sur votre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime les limites de stockage imposées par les fournisseurs de cloud et vous donne un contrôle total sur l'emplacement des fichiers et communications sensibles — ce qui est essentiel pour les équipes ayant des exigences de conformité ou des préoccupations en matière de confidentialité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Nextcloud

Synchronisation et partage de fichiers

Synchronisez les fichiers sur tous vos appareils avec des applications de bureau et mobiles, et partagez-les avec des collègues ou des clients à l'aide de liens protégés par mot de passe et à expiration.

Édition collaborative de documents

Modifiez des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel avec l'intégration d'OnlyOffice ou de Collabora — aucun abonnement Microsoft 365 n'est nécessaire.

Calendrier et Contacts

Gérez les calendriers et les contacts avec la prise en charge complète de CalDAV/CardDAV, se synchronisant nativement avec les clients iOS, Android, macOS et Windows.

Appels vidéo et clavardage

Nextcloud Talk fournit des appels vidéo chiffrés de bout en bout et une messagerie d'équipe directement au sein de votre instance Nextcloud, sans aucun service tiers requis.

Écosystème d'applications

Étendez les fonctionnalités avec plus de 300 applications du Nextcloud App Store, couvrant tout, de l'e-mail à la gestion de projet et au chiffrement de bout en bout.

Pourquoi choisir Hostinger pour Nextcloud

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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