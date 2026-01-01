OctoBot est un bot de trading de cryptomonnaies gratuit et open-source qui se connecte à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit et plus de 15 autres exchanges via une interface web unique. Il prend en charge le trading en grille, le dollar-cost averaging, le market making, les stratégies basées sur l'IA, l'automatisation des webhooks TradingView, et un moteur de backtesting entièrement scriptable pour affiner les configurations par rapport aux données historiques du marché.

L'auto-hébergement d'OctoBot sur votre propre VPS garde chaque clé API, profil et historique de transactions sous votre contrôle direct, sans couche de garde entre vous et l'exchange. L'interface utilisateur du navigateur fonctionne 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS afin que les stratégies continuent de s'exécuter même lorsque votre machine locale est hors ligne, et le système de plugins "tentacles" vous permet d'étendre le bot avec des signaux ou des interfaces personnalisés sans toucher à l'image amont.