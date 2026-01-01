Déployer OctoBot en un clic.
Bot de trading crypto open-source pour automatiser les stratégies d'IA, de grille, de DCA et de TradingView sur plus de 15 plateformes d'échange.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OctoBot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OctoBot
OctoBot est un bot de trading de cryptomonnaies gratuit et open-source qui se connecte à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit et plus de 15 autres exchanges via une interface web unique. Il prend en charge le trading en grille, le dollar-cost averaging, le market making, les stratégies basées sur l'IA, l'automatisation des webhooks TradingView, et un moteur de backtesting entièrement scriptable pour affiner les configurations par rapport aux données historiques du marché.
L'auto-hébergement d'OctoBot sur votre propre VPS garde chaque clé API, profil et historique de transactions sous votre contrôle direct, sans couche de garde entre vous et l'exchange. L'interface utilisateur du navigateur fonctionne 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS afin que les stratégies continuent de s'exécuter même lorsque votre machine locale est hors ligne, et le système de plugins "tentacles" vous permet d'étendre le bot avec des signaux ou des interfaces personnalisés sans toucher à l'image amont.
Principales fonctionnalités de OctoBot
Prise en charge de 15+ échanges
Connectez-vous à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, et à de nombreuses autres bourses au comptant et à terme à partir d'un seul déploiement.
Plusieurs types de stratégies
Exécutez le trading sur grille, le DCA, la tenue de marché, l'arbitrage, les signaux pilotés par l'IA et les stratégies de webhook TradingView côte à côte dans des profils indépendants.
Automatisation TradingView
Recevez les alertes TradingView directement dans OctoBot pour déclencher des transactions à partir de vos indicateurs Pine Script préférés sans services intermédiaires.
Moteur de backtesting
Simulez des stratégies sur des données de marché historiques avec des rapports de performance détaillés avant de risquer votre capital sur une bourse réelle.
Système d'extension Tentacles
Étendez OctoBot avec des tentacules communautaires pour de nouvelles stratégies, échanges et interfaces, ou écrivez les vôtres sans forker le projet.
Alertes Telegram et web
Surveillez l'activité du portefeuille et des transactions depuis le tableau de bord web intégré ou envoyez des notifications en direct sur Telegram pour un contrôle en déplacement.
Pourquoi choisir Hostinger pour OctoBot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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