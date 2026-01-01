Déployer Fasten Health en 1 clic.
Gestionnaire de dossiers médicaux électroniques personnel et familial auto-hébergé qui consolide les données de santé des prestataires et des appareils.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fasten Health
Fasten On-Prem est un gestionnaire de dossiers médicaux électroniques (DME) auto-hébergé et open-source qui permet aux individus et aux familles de consolider les données de santé provenant de médecins, d'hôpitaux, de laboratoires et d'appareils connectés dans une seule archive privée. Basé sur la norme de données de santé FHIR et écrit en Go, il ingère les dossiers via la saisie manuelle et les téléchargements de paquets FHIR exportés des portails patients, et les affiche dans une chronologie unifiée aux côtés des notes, des affections, des médicaments, des allergies et des résultats de laboratoire.
L'auto-hébergement de Fasten sur votre propre VPS maintient les données de santé personnellement identifiables au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que chez un fournisseur de dossiers de santé SaaS — ce qui est important étant donné la sensibilité des antécédents médicaux. La base de données SQLite chiffrée, l'exécution Go en un seul binaire et l'inscription par utilisateur signifient qu'un petit VPS peut héberger confortablement un dossier personnel ou familial complet.
Principales fonctionnalités de Fasten Health
Importation de Bundle FHIR
Téléchargez les paquets FHIR exportés depuis les portails patients ou d'autres systèmes de santé pour importer l'historique médical existant dans l'archive.
Stockage natif FHIR
Conservez les enregistrements dans leur forme de ressource FHIR originale afin que les requêtes structurées, les exportations et le traitement en aval restent neutres vis-à-vis des fournisseurs.
Entrée manuelle
Ajouter les résultats de laboratoire, les affections, les médicaments, les vaccinations et les notes manuelles pour les visites, les prestataires ou les dossiers préexistants qui sont antérieurs à l'accès FHIR.
Comptes familiaux
Gérez les dossiers de vos partenaires, enfants ou membres de votre famille vieillissants à partir d'une seule instance avec des comptes d'utilisateur séparés.
Base de données chiffrée
La base de données SQLite est chiffrée au repos par défaut, protégeant les dossiers de santé sensibles sur le disque contre les accès opportunistes.
Pièces jointes au document
Joignez les documents numérisés, l'imagerie et les PDF aux rencontres afin que l'historique médical complet réside en un seul endroit consultable.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fasten Health
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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