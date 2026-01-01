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Plateforme d'automatisation auto-hébergée pour créer des agents de surveillance intelligents qui surveillent le web et agissent en votre nom.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Huginn

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Huginn

Huginn est une plateforme d'automatisation open source qui vous permet de créer des agents pour surveiller des sites web, suivre les changements de données, agréger du contenu et exécuter des flux de travail en plusieurs étapes — le tout sur votre propre infrastructure. Considérez-le comme un IFTTT ou Zapier auto-hébergé, sans limites de débit et sans frais d'abonnement. Les agents peuvent surveiller les événements, transformer et acheminer les données entre les services, envoyer des notifications et coordonner des pipelines complexes via une interface web visuelle.

Exécuter Huginn sur votre VPS signifie que les flux de travail d'automatisation s'exécutent de manière fiable 24 heures sur 24, avec un accès complet aux systèmes internes et aux sources de données privées que les services d'automatisation basés sur le cloud ne peuvent pas atteindre, tout en gardant vos clés API et votre logique métier entièrement sous votre contrôle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Huginn

Générateur d'agents personnalisé

Créez des agents de surveillance et d'automatisation via une interface visuelle sans écrire de code, en connectant des services web et des sources de données à des flux de travail.

Surveillance du site web

Suivez les modifications de contenu sur n'importe quel site web et déclenchez des actions lorsque les prix baissent, que des actualités apparaissent ou que des mots-clés spécifiques sont détectés.

Exécution programmée

Exécutez des agents selon des plannings de type cron ou déclenchez-les par des événements, garantissant que les automatisations sensibles au temps ne manquent jamais leur créneau.

Transformation des données

Filtrer, analyser et reformater les données entre les étapes à l'aide d'agents de transformation intégrés qui gèrent les modèles JSON, XML et regex.

Support multi-utilisateur

Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de partager et de collaborer sur des flux de travail d'automatisation sans exposer les identifiants sensibles des agents.

Pourquoi choisir Hostinger pour Huginn

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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