Déployer Huginn en 1 clic.
Plateforme d'automatisation auto-hébergée pour créer des agents de surveillance intelligents qui surveillent le web et agissent en votre nom.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Huginn
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Huginn
Huginn est une plateforme d'automatisation open source qui vous permet de créer des agents pour surveiller des sites web, suivre les changements de données, agréger du contenu et exécuter des flux de travail en plusieurs étapes — le tout sur votre propre infrastructure. Considérez-le comme un IFTTT ou Zapier auto-hébergé, sans limites de débit et sans frais d'abonnement. Les agents peuvent surveiller les événements, transformer et acheminer les données entre les services, envoyer des notifications et coordonner des pipelines complexes via une interface web visuelle.
Exécuter Huginn sur votre VPS signifie que les flux de travail d'automatisation s'exécutent de manière fiable 24 heures sur 24, avec un accès complet aux systèmes internes et aux sources de données privées que les services d'automatisation basés sur le cloud ne peuvent pas atteindre, tout en gardant vos clés API et votre logique métier entièrement sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de Huginn
Générateur d'agents personnalisé
Créez des agents de surveillance et d'automatisation via une interface visuelle sans écrire de code, en connectant des services web et des sources de données à des flux de travail.
Surveillance du site web
Suivez les modifications de contenu sur n'importe quel site web et déclenchez des actions lorsque les prix baissent, que des actualités apparaissent ou que des mots-clés spécifiques sont détectés.
Exécution programmée
Exécutez des agents selon des plannings de type cron ou déclenchez-les par des événements, garantissant que les automatisations sensibles au temps ne manquent jamais leur créneau.
Transformation des données
Filtrer, analyser et reformater les données entre les étapes à l'aide d'agents de transformation intégrés qui gèrent les modèles JSON, XML et regex.
Support multi-utilisateur
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de partager et de collaborer sur des flux de travail d'automatisation sans exposer les identifiants sensibles des agents.
Pourquoi choisir Hostinger pour Huginn
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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