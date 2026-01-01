Déployer SerpBear en 1 clic.
Outil de suivi de classement de moteur de recherche auto-hébergé pour surveiller les positions de mots-clés sur Google, Bing et d'autres moteurs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SerpBear
SerpBear est un outil de suivi de classement SEO auto-hébergé et open-source qui surveille le classement de vos domaines pour les mots-clés choisis sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo. Il extrait les positions SERP quotidiennes, cartographie l'historique de classement et met en évidence les mouvements afin que vous puissiez réagir aux changements d'algorithme, aux mises à jour de contenu et à l'activité des concurrents sans payer de frais par mot-clé à un service SaaS de suivi de classement.
L'auto-hébergement de SerpBear sur votre propre VPS vous offre un nombre illimité de domaines et de mots-clés, une intégration optionnelle de Google Search Console pour les impressions et les clics, et des notifications par e-mail ou webhook lorsque les classements changent. Les données résident dans votre infrastructure, de sorte que les archives de classement historiques restent vôtres au lieu de disparaître lorsqu'un abonnement SaaS expire.
Principales fonctionnalités de SerpBear
Suivi multi-moteurs
Suivez les positions des mots-clés sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo depuis un tableau de bord unique avec des graphiques d'historique par mot-clé.
Intégration de Search Console
La connexion facultative à Google Search Console ajoute les impressions, les taux de clics et les données de découverte à chaque mot-clé suivi.
SERP mobiles et de bureau
Exécutez des traqueurs distincts pour les SERP mobiles et de bureau afin de détecter les différences de classement spécifiques à l'appareil qui influencent le trafic réel.
Ciblage par pays et ville
Configurez chaque mot-clé avec le pays cible, la langue et la ville pour refléter les résultats de recherche localisés plutôt qu'une vue globale unique.
Notifications et exportations
Les notifications par e-mail et webhook se déclenchent lors des changements de classement, et les exportations CSV alimentent les tableaux de bord externes ou les rapports clients sans copier-coller manuel.
Mots-clés illimités
Pas de tarification par mot-clé — suivez autant de domaines et de mots-clés que vos ressources VPS le permettent sans augmenter les niveaux d'abonnement.
Pourquoi choisir Hostinger pour SerpBear
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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