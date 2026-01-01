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Analyses de site web auto-hébergées et axées sur la confidentialité qui suivent les visiteurs sans compromettre leurs données personnelles.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Ackee

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ackee

Ackee est une plateforme d'analyse open-source, basée sur Node.js, qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Elle utilise un processus d'anonymisation en plusieurs étapes pour supprimer les informations personnellement identifiables des données des visiteurs tout en fournissant des informations significatives sur les pages vues, les référents, les durées de session et les types d'appareils.

Contrairement aux services d'analyse traditionnels qui stockent les données de vos visiteurs sur une infrastructure tierce, Ackee vous donne la pleine propriété de vos données de trafic. Son interface minimaliste et son API GraphQL centralisée facilitent la surveillance de plusieurs sites web et l'intégration des données d'analyse dans des tableaux de bord personnalisés ou des pipelines de reporting, sans bannières de cookies ni maux de tête liés au RGPD.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Ackee

Confidentialité par conception

L'anonymisation multi-étapes supprime les informations personnellement identifiables avant le stockage, afin que vous puissiez recueillir des informations utiles—ce qui peut aider à réduire le besoin de bannières de cookies ou à simplifier la conformité en fonction de la juridiction et de la configuration.

Domaines illimités

Surveillez autant de sites web et d'applications que vous le souhaitez depuis un tableau de bord unique, sans niveaux de prix par site ni limites basées sur le trafic.

API GraphQL

Une API GraphQL centralisée vous permet d'extraire des données analytiques par programmation dans des tableaux de bord personnalisés, des rapports ou des outils tiers, sans être lié à l'interface utilisateur intégrée.

Script de suivi léger

Le fragment de suivi a un impact minimal sur les performances de vos pages, évitant les pénalités de vitesse de page associées aux bibliothèques d'analyse commerciale plus lourdes.

Suivi d'événements personnalisé

Suivez les interactions utilisateur spécifiques au-delà des pages vues, vous offrant une visibilité sur les conversions, les clics sur les boutons et d'autres actions significatives sur vos sites.

Pourquoi choisir Hostinger pour Ackee

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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