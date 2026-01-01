Apache Superset est une plateforme de veille stratégique prête pour l'entreprise qui rend l'exploration des données accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Les analystes disposent d'une interface glisser-déposer sans code pour créer des graphiques et des tableaux de bord, tandis que les ingénieurs bénéficient de SQL Lab — un IDE SQL complet avec historique des requêtes, requêtes enregistrées et exportation des résultats. Superset se connecte à plus de 40 bases de données SQL et entrepôts de données via SQLAlchemy, offrant une couche d'analyse unifiée sur l'ensemble de votre pile de données.

L'auto-hébergement de Superset sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des sources de données illimitées et aucune licence par siège. Les données commerciales restent au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de conformité tandis que PostgreSQL et Redis — inclus dans ce modèle — gèrent le stockage des métadonnées et la mise en cache des requêtes pour des performances prêtes pour la production.