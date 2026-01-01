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Plateforme de business intelligence open source moderne pour créer des tableaux de bord interactifs, explorer des ensembles de données et exécuter des analyses SQL sur plus de 40 bases de données.

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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
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4 To de bande passante
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KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Superset

Apache Superset est une plateforme de veille stratégique prête pour l'entreprise qui rend l'exploration des données accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Les analystes disposent d'une interface glisser-déposer sans code pour créer des graphiques et des tableaux de bord, tandis que les ingénieurs bénéficient de SQL Lab — un IDE SQL complet avec historique des requêtes, requêtes enregistrées et exportation des résultats. Superset se connecte à plus de 40 bases de données SQL et entrepôts de données via SQLAlchemy, offrant une couche d'analyse unifiée sur l'ensemble de votre pile de données.

L'auto-hébergement de Superset sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des sources de données illimitées et aucune licence par siège. Les données commerciales restent au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de conformité tandis que PostgreSQL et Redis — inclus dans ce modèle — gèrent le stockage des métadonnées et la mise en cache des requêtes pour des performances prêtes pour la production.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Apache Superset

Bibliothèque de visualisation riche

Choisissez parmi des dizaines de types de graphiques — graphiques à barres, graphiques linéaires, nuages de points, cartes géospatiales, et plus encore — pour représenter vos données de manière claire.

SQL Lab IDE

Écrivez et exécutez des requêtes SQL avec coloration syntaxique, historique des requêtes et exportation des résultats — faisant le lien entre les tableaux de bord sans code et le travail de données avancé.

Plus de 40 connecteurs de base de données

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, et à des dizaines d'autres via une couche de connecteurs unifiée basée sur SQLAlchemy.

Tableaux de bord interactifs

Créez des tableaux de bord avec des filtres croisés, une navigation par exploration et des rapports par e-mail planifiés afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations actualisées.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Attribuez des autorisations granulaires aux ensembles de données, aux tableaux de bord et aux sources de données afin que chaque équipe ne voie que ce qu'elle est autorisée à consulter.

Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Superset

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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