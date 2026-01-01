Déployer Apache Superset en 1 clic.
Plateforme de business intelligence open source moderne pour créer des tableaux de bord interactifs, explorer des ensembles de données et exécuter des analyses SQL sur plus de 40 bases de données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Superset
Apache Superset est une plateforme de veille stratégique prête pour l'entreprise qui rend l'exploration des données accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Les analystes disposent d'une interface glisser-déposer sans code pour créer des graphiques et des tableaux de bord, tandis que les ingénieurs bénéficient de SQL Lab — un IDE SQL complet avec historique des requêtes, requêtes enregistrées et exportation des résultats. Superset se connecte à plus de 40 bases de données SQL et entrepôts de données via SQLAlchemy, offrant une couche d'analyse unifiée sur l'ensemble de votre pile de données.
L'auto-hébergement de Superset sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des sources de données illimitées et aucune licence par siège. Les données commerciales restent au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de conformité tandis que PostgreSQL et Redis — inclus dans ce modèle — gèrent le stockage des métadonnées et la mise en cache des requêtes pour des performances prêtes pour la production.
Principales fonctionnalités de Apache Superset
Bibliothèque de visualisation riche
Choisissez parmi des dizaines de types de graphiques — graphiques à barres, graphiques linéaires, nuages de points, cartes géospatiales, et plus encore — pour représenter vos données de manière claire.
SQL Lab IDE
Écrivez et exécutez des requêtes SQL avec coloration syntaxique, historique des requêtes et exportation des résultats — faisant le lien entre les tableaux de bord sans code et le travail de données avancé.
Plus de 40 connecteurs de base de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, et à des dizaines d'autres via une couche de connecteurs unifiée basée sur SQLAlchemy.
Tableaux de bord interactifs
Créez des tableaux de bord avec des filtres croisés, une navigation par exploration et des rapports par e-mail planifiés afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations actualisées.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des autorisations granulaires aux ensembles de données, aux tableaux de bord et aux sources de données afin que chaque équipe ne voie que ce qu'elle est autorisée à consulter.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Superset
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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