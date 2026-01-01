Jusqu’à 70 % de rabais sur Plausible Analytics

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Plateforme d'analyse web légère, sans cookies, entièrement conforme au RGPD et qui conserve toutes les données des visiteurs sur votre propre serveur.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Plausible Analytics

Plausible Analytics est une alternative open source à Google Analytics, axée sur la confidentialité, qui suit les métriques essentielles d'un site web sans cookies, collecte de données personnelles ni bannières de consentement. Son script de suivi pèse moins de 1 Ko, il n'a donc pratiquement aucun impact sur les temps de chargement des pages tout en offrant un tableau de bord épuré avec toutes les informations sur le trafic dont vous avez besoin.

L'auto-hébergement de Plausible sur votre VPS conserve chaque vue de page et enregistrement d'événement sur votre infrastructure sans accès tiers. Ce modèle associe l'application Plausible à PostgreSQL pour les métadonnées et à ClickHouse pour les requêtes d'analyse haute performance, vous offrant une configuration complète et prête pour la production qui conserve les données indéfiniment à un coût d'infrastructure fixe.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Plausible Analytics

Suivi sans cookies

Mesure le trafic sans cookies ni identifiants persistants, vous n'avez donc pas besoin de bannière de consentement et restez conforme au RGPD et au CCPA par défaut.

Script de moins de 1 Ko

Le script de suivi est plus petit que la plupart des images, n'ajoutant aucun délai mesurable au chargement des pages tout en capturant toutes les métriques essentielles.

Tableau de bord en temps réel

Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les tendances historiques, les sources de trafic et les pages les plus consultées dans un tableau de bord unique et facile à lire.

Suivi des objectifs et des événements

Surveillez les conversions et événements personnalisés — soumissions de formulaires, clics sur des boutons et liens sortants — sans écrire de code d'analyse complexe.

Moteur d'analyse ClickHouse

Le stockage en colonnes de ClickHouse permet des requêtes rapides sur des millions de pages vues, de sorte que les tableaux de bord se chargent instantanément, même sur les sites à fort trafic.

Pourquoi choisir Hostinger pour Plausible Analytics

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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