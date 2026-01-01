Déployer Plausible Analytics en un clic.
Plateforme d'analyse web légère, sans cookies, entièrement conforme au RGPD et qui conserve toutes les données des visiteurs sur votre propre serveur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Plausible Analytics
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Plausible Analytics
Plausible Analytics est une alternative open source à Google Analytics, axée sur la confidentialité, qui suit les métriques essentielles d'un site web sans cookies, collecte de données personnelles ni bannières de consentement. Son script de suivi pèse moins de 1 Ko, il n'a donc pratiquement aucun impact sur les temps de chargement des pages tout en offrant un tableau de bord épuré avec toutes les informations sur le trafic dont vous avez besoin.
L'auto-hébergement de Plausible sur votre VPS conserve chaque vue de page et enregistrement d'événement sur votre infrastructure sans accès tiers. Ce modèle associe l'application Plausible à PostgreSQL pour les métadonnées et à ClickHouse pour les requêtes d'analyse haute performance, vous offrant une configuration complète et prête pour la production qui conserve les données indéfiniment à un coût d'infrastructure fixe.
Principales fonctionnalités de Plausible Analytics
Suivi sans cookies
Mesure le trafic sans cookies ni identifiants persistants, vous n'avez donc pas besoin de bannière de consentement et restez conforme au RGPD et au CCPA par défaut.
Script de moins de 1 Ko
Le script de suivi est plus petit que la plupart des images, n'ajoutant aucun délai mesurable au chargement des pages tout en capturant toutes les métriques essentielles.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les tendances historiques, les sources de trafic et les pages les plus consultées dans un tableau de bord unique et facile à lire.
Suivi des objectifs et des événements
Surveillez les conversions et événements personnalisés — soumissions de formulaires, clics sur des boutons et liens sortants — sans écrire de code d'analyse complexe.
Moteur d'analyse ClickHouse
Le stockage en colonnes de ClickHouse permet des requêtes rapides sur des millions de pages vues, de sorte que les tableaux de bord se chargent instantanément, même sur les sites à fort trafic.
Pourquoi choisir Hostinger pour Plausible Analytics
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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