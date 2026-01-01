MariaDB est l'une des bases de données relationnelles les plus largement déployées au monde, créée par les développeurs originaux de MySQL pour rester en permanence open source. Elle offre une conformité ACID complète, une compatibilité MySQL, plusieurs moteurs de stockage et des fonctionnalités d'entreprise comme Galera Cluster pour une haute disponibilité — ce qui en fait une base solide pour les applications web, les plateformes SaaS et les charges de travail de données de toute taille.

L'exécution de MariaDB sur votre propre VPS vous offre des ressources de base de données dédiées, un contrôle direct sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données partagé accessible à toutes vos applications — sans les frais généraux et la tarification par ressource des services de bases de données gérées.