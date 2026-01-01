Déployer MariaDB en 1 clic.
Base de données relationnelle open source et remplacement direct de MySQL, utilisée par des millions de déploiements dans le monde entier.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec MariaDB
MariaDB est l'une des bases de données relationnelles les plus largement déployées au monde, créée par les développeurs originaux de MySQL pour rester en permanence open source. Elle offre une conformité ACID complète, une compatibilité MySQL, plusieurs moteurs de stockage et des fonctionnalités d'entreprise comme Galera Cluster pour une haute disponibilité — ce qui en fait une base solide pour les applications web, les plateformes SaaS et les charges de travail de données de toute taille.
L'exécution de MariaDB sur votre propre VPS vous offre des ressources de base de données dédiées, un contrôle direct sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données partagé accessible à toutes vos applications — sans les frais généraux et la tarification par ressource des services de bases de données gérées.
Principales fonctionnalités de MariaDB
Compatibilité MySQL
Un remplacement direct pour MySQL signifie que les applications, les pilotes et les outils existants fonctionnent sans modification de code.
Transactions ACID
La prise en charge transactionnelle complète avec InnoDB assure l'intégrité des données pour les applications qui ne peuvent pas se permettre un état incohérent.
Galera Cluster
Réplication multi-maître intégrée pour les déploiements à haute disponibilité qui nécessitent des opérations de base de données sans interruption.
Plusieurs moteurs de stockage
Choisissez parmi InnoDB, Aria, ColumnStore, et plus encore pour adapter le moteur de stockage à chaque type de charge de travail.
JSON et Données spatiales
Le type de données JSON natif et les index spatiaux prennent en charge les modèles de données d'application modernes parallèlement aux données relationnelles traditionnelles.
Pourquoi choisir Hostinger pour MariaDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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