R2R est un cadre de génération augmentée par récupération (RAG) à code source ouvert, conçu pour un déploiement en production dès le premier jour. Il combine la recherche sémantique et par mots-clés hybride avec la fusion de rang réciproque, la construction automatique de graphes de connaissances, l'ingestion de documents multimodaux et une API de récupération agentique qui permet aux grands modèles linguistiques d'orchestrer la recherche dans le cadre de leur boucle de raisonnement.

L'auto-hébergement de R2R sur votre propre VPS garde les documents, les index vectoriels et l'historique des conversations sous votre contrôle total, sans frais par requête et sans accès tiers à votre base de connaissances. Ce déploiement associe l'API R2R au tableau de bord officiel et à un magasin PostgreSQL avec pgvector, vous offrant une pile RAG complète que vous pouvez étendre avec n'importe quel fournisseur de LLM.