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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec R2R

R2R est un cadre de génération augmentée par récupération (RAG) à code source ouvert, conçu pour un déploiement en production dès le premier jour. Il combine la recherche sémantique et par mots-clés hybride avec la fusion de rang réciproque, la construction automatique de graphes de connaissances, l'ingestion de documents multimodaux et une API de récupération agentique qui permet aux grands modèles linguistiques d'orchestrer la recherche dans le cadre de leur boucle de raisonnement.

L'auto-hébergement de R2R sur votre propre VPS garde les documents, les index vectoriels et l'historique des conversations sous votre contrôle total, sans frais par requête et sans accès tiers à votre base de connaissances. Ce déploiement associe l'API R2R au tableau de bord officiel et à un magasin PostgreSQL avec pgvector, vous offrant une pile RAG complète que vous pouvez étendre avec n'importe quel fournisseur de LLM.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de R2R

Recherche hybride

Combinez la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés en texte intégral avec la fusion de rang réciproque pour faire émerger le contexte le plus pertinent pour chaque requête.

Graphes de connaissances

L'extraction automatique d'entités et de relations construit un index graphique parallèlement aux vecteurs, permettant un raisonnement inter-documents que la récupération plate ne peut égaler.

Ingestion multimodale

Analysez les PDF, les documents Word, les feuilles de calcul, les images et les fichiers audio dans un index unifié sans écrire de code d'ingestion personnalisé pour chaque format.

RAG agentique

Les agents de raisonnement récupèrent, critiquent et affinent les réponses de manière itérative — produisant des réponses de meilleure qualité que les pipelines RAG à un seul passage.

LLM multi-fournisseurs

Connectez OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM via une configuration unique — aucun réindexage requis.

API REST et SDK

Une API REST complète ainsi que des SDKs officiels Python et et JavaScript vous permettent d'intégrer la récupération R2R dans des applications personnalisées et des pipelines automatisés.

Pourquoi choisir Hostinger pour R2R

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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