Déployer Emby en un clic.
Serveur multimédia personnel qui organise et diffuse vos vidéos, votre musique et vos photos sur n'importe quel appareil, depuis n'importe où.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Emby
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Emby
Emby est un serveur multimédia personnel complet qui rassemble toute votre collection multimédia — films, séries TV, musique et photos — sur une seule plateforme unifiée. Il convertit et diffuse automatiquement le contenu vers n'importe quel appareil, avec un transcodage en temps réel assurant une lecture fluide, quelles que soient les capacités du client ou les conditions du réseau.
Héberger Emby sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7, des vitesses de téléchargement de niveau entreprise pour le streaming à distance, et des ressources de transcodage dédiées pour plusieurs spectateurs simultanés. Votre bibliothèque multimédia et vos métadonnées restent entièrement sous votre contrôle, sans niveaux d'abonnement limitant la lecture ou le stockage.
Principales fonctionnalités de Emby
Transcodage automatique
La conversion vidéo et audio en temps réel assure une lecture fluide sur n'importe quel appareil, quel que soit le format de fichier original ou les capacités du client.
TV en direct et DVR
Regardez la télévision en direct et programmez des enregistrements avec un DVR intégré, remplaçant les abonnements traditionnels au câble par une solution autogérée.
Synchronisation mobile
Téléchargez des médias sur les smartphones et les tablettes pour une consultation hors ligne, en gardant le contenu accessible même sans connexion internet.
Contrôles parentaux
Définissez des restrictions de contenu par utilisateur et des plannings de visionnage pour créer des environnements médiatiques sûrs et adaptés à l'âge pour chaque membre de la famille.
Support multi-bibliothèques
Organisez les films, la télévision, la musique et les photos dans des bibliothèques distinctes avec des métadonnées riches, des illustrations et des évaluations récupérées automatiquement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Emby
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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