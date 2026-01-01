Déployer Mailtrain en un clic.
Plateforme de newsletter auto-hébergée pour créer, planifier et envoyer des campagnes d'e-mailing de masse à des listes d'abonnés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Mailtrain
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mailtrain
Mailtrain est une application de newsletter open-source et auto-hébergée, basée sur Node.js, avec prise en charge des campagnes d'e-mails à grande échelle. Elle offre une gestion complète des listes d'abonnés, la segmentation, des modèles d'e-mails basés sur MJML, des tests A/B, l'automatisation des campagnes et des analyses détaillées — le tout fonctionnant sur une infrastructure que vous contrôlez.
Contrairement aux plateformes d'e-mails SaaS qui facturent par abonné ou par envoi, Mailtrain vous offre une capacité d'envoi illimitée via votre propre fournisseur SMTP. Vos données d'abonnés, l'historique des campagnes et les analyses d'engagement restent sur votre propre VPS, sans frais par e-mail et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MariaDB, Redis et MongoDB pour un fonctionnement complet et prêt à l'emploi.
Principales fonctionnalités de Mailtrain
Gestion de la liste d'abonnés
Créez et gérez plusieurs listes d'abonnés avec des champs personnalisés, la segmentation et le nettoyage automatisé des listes pour maintenir votre audience organisée.
Automatisation des campagnes
Créez des séquences d'e-mails déclenchées et des campagnes basées sur RSS qui s'envoient automatiquement en fonction des actions des abonnés ou à des intervalles programmés.
Templates d'emails MJML
Concevez des modèles d'e-mails responsives en utilisant le framework MJML directement dans le navigateur avec un éditeur visuel intégré pour des mises en page au pixel près.
Test A/B
Effectuez des tests A/B sur les lignes d'objet et le contenu pour optimiser les taux d'ouverture et les taux de clics avant d'envoyer à votre liste complète.
Statistiques de campagne
Suivez les ouvertures, les clics, les désabonnements et les rebonds par campagne avec des rapports détaillés pour mesurer et améliorer les performances des e-mails au fil du temps.
Accès multi-utilisateur
Accorder aux membres de l'équipe un accès basé sur les rôles avec des autorisations granulaires et des espaces de noms hiérarchiques pour la gestion des campagnes à travers les départements ou les clients.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mailtrain
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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