Jusqu’à 70 % de rabais sur Mailtrain

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Plateforme de newsletter auto-hébergée pour créer, planifier et envoyer des campagnes d'e-mailing de masse à des listes d'abonnés.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mailtrain

Mailtrain est une application de newsletter open-source et auto-hébergée, basée sur Node.js, avec prise en charge des campagnes d'e-mails à grande échelle. Elle offre une gestion complète des listes d'abonnés, la segmentation, des modèles d'e-mails basés sur MJML, des tests A/B, l'automatisation des campagnes et des analyses détaillées — le tout fonctionnant sur une infrastructure que vous contrôlez.

Contrairement aux plateformes d'e-mails SaaS qui facturent par abonné ou par envoi, Mailtrain vous offre une capacité d'envoi illimitée via votre propre fournisseur SMTP. Vos données d'abonnés, l'historique des campagnes et les analyses d'engagement restent sur votre propre VPS, sans frais par e-mail et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MariaDB, Redis et MongoDB pour un fonctionnement complet et prêt à l'emploi.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Mailtrain

Gestion de la liste d'abonnés

Créez et gérez plusieurs listes d'abonnés avec des champs personnalisés, la segmentation et le nettoyage automatisé des listes pour maintenir votre audience organisée.

Automatisation des campagnes

Créez des séquences d'e-mails déclenchées et des campagnes basées sur RSS qui s'envoient automatiquement en fonction des actions des abonnés ou à des intervalles programmés.

Templates d'emails MJML

Concevez des modèles d'e-mails responsives en utilisant le framework MJML directement dans le navigateur avec un éditeur visuel intégré pour des mises en page au pixel près.

Test A/B

Effectuez des tests A/B sur les lignes d'objet et le contenu pour optimiser les taux d'ouverture et les taux de clics avant d'envoyer à votre liste complète.

Statistiques de campagne

Suivez les ouvertures, les clics, les désabonnements et les rebonds par campagne avec des rapports détaillés pour mesurer et améliorer les performances des e-mails au fil du temps.

Accès multi-utilisateur

Accorder aux membres de l'équipe un accès basé sur les rôles avec des autorisations granulaires et des espaces de noms hiérarchiques pour la gestion des campagnes à travers les départements ou les clients.

Pourquoi choisir Hostinger pour Mailtrain

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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