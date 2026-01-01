Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web, qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier simultanément le même document. Les modifications sont visibles instantanément pour tous les participants, et le texte de chaque contributeur est identifié par un code couleur. Aucune création de compte ni installation de logiciel n'est nécessaire ; il suffit de partager un lien pour commencer à collaborer.

L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. Le backend PostgreSQL inclus assure une persistance fiable et un historique complet des versions, tandis que le système de plugins extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, des listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.