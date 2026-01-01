Déployer Etherpad en 1 clic.
Éditeur de texte collaboratif open source en temps réel où plusieurs utilisateurs peuvent écrire et modifier des documents simultanément.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Etherpad
Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web, qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier simultanément le même document. Les modifications sont visibles instantanément pour tous les participants, et le texte de chaque contributeur est identifié par un code couleur. Aucune création de compte ni installation de logiciel n'est nécessaire ; il suffit de partager un lien pour commencer à collaborer.
L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. Le backend PostgreSQL inclus assure une persistance fiable et un historique complet des versions, tandis que le système de plugins extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, des listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.
Principales fonctionnalités de Etherpad
Coédition en temps réel
Les modifications de chaque participant apparaissent instantanément avec une attribution par code couleur, afin que les équipes puissent écrire ensemble sans conflits de fusion ni verrouillage.
Historique complet des versions
Chaque révision est stockée avec un curseur de chronologie qui vous permet de rembobiner et de restaurer n'importe quel état antérieur du document.
Aucune inscription requise
Les participants rejoignent les pads via une URL partagée sans créer de compte, ce qui réduit les frictions pour une collaboration ponctuelle avec des invités externes.
Écosystème de plugins
Étendez Etherpad avec des plugins pour l'intégration d'images, des listes de tâches, des formats d'exportation et des intégrations d'outils afin de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.
Admin Panel
L'interface d'administration web vous permet de gérer les pads, de surveiller l'activité et de configurer les paramètres du serveur sans accès direct au serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Etherpad
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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