Déployer une nouvelle API en 1 clic.
Passerelle LLM unifiée pour la gestion de plusieurs fournisseurs d'IA avec suivi d'utilisation, contrôle d'accès et équilibrage de charge.
Trouvez le forfait VPS idéal pour New API
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec New API
New API est une passerelle LLM open source qui fournit un point d'accès unique pour OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et des dizaines d'autres fournisseurs d'IA. Elle centralise la gestion des clés API, applique des quotas d'utilisation, suit les coûts par utilisateur ou par équipe, et permet le basculement et l'équilibrage de charge entre les fournisseurs — le tout via un tableau de bord web.
L'auto-hébergement de New API sur votre VPS maintient les identifiants d'IA sensibles et les données d'utilisation sous votre contrôle, élimine les frais de passerelle par requête et vous offre la flexibilité d'ajouter ou de changer de fournisseur sans modifier le code de votre application.
Principales fonctionnalités de New API
Passerelle unifiée des fournisseurs
Acheminez les requêtes vers OpenAI, Claude, Gemini et d'autres LLM via un point de terminaison unique, en changeant de fournisseur sans modifier le code de votre application.
Suivi de l'utilisation et Quotas
Surveillez la consommation de jetons et les coûts par utilisateur, équipe ou projet, et fixez des limites strictes pour éviter des dépenses d'IA imprévues au sein de votre organisation.
Équilibrage de charge et basculement
Distribuez les requêtes sur plusieurs canaux de fournisseurs et basculez automatiquement vers des alternatives lorsqu'un fournisseur est indisponible, maximisant ainsi la disponibilité.
Contrôle d'accès basé sur des jetons
Émettez des jetons API aux équipes et aux applications sans exposer vos véritables identifiants de fournisseur, en gardant les secrets centralisés et révocables à tout moment.
Tableau de bord Web
Administrer les canaux, les utilisateurs et les quotas via une interface web intégrée avec des journaux d'utilisation en temps réel et des analyses de consommation.
Pourquoi choisir Hostinger pour New API
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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