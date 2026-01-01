Déployer Picsur en un clic.
Plateforme d'hébergement d'images auto-hébergée avec des liens de partage instantanés, conversion de format et des contrôles d'expiration — sans publicité, sans suivi.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Picsur
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Picsur
Picsur est une plateforme d'hébergement d'images légère et auto-hébergée, conçue pour les particuliers et les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leur infrastructure de partage d'images. Téléchargez des images, obtenez des liens de partage instantanés et configurez des délais d'expiration — le tout sans dépendre de services tiers qui compressent le contenu, affichent des publicités ou suppriment des fichiers sans avertissement.
Soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable des métadonnées, Picsur prend en charge les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF avec conversion et optimisation automatiques. Son API REST facilite l'intégration des téléchargements d'images programmatiques dans les outils et flux de travail existants sur votre VPS.
Principales fonctionnalités de Picsur
Liens partageables instantanés
Téléchargez une image et recevez immédiatement un lien direct et propre, prêt à être collé dans les discussions, la documentation ou les e-mails.
Conversion de format
Convertit et optimise automatiquement les images entre les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF pour une diffusion web efficace.
Contrôles d'expiration
Définissez des délais d'expiration configurables pour les images partagées afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner après une période choisie pour un partage temporaire sécurisé.
Gestion multi-utilisateurs
Les contrôles d'administration et les comptes utilisateur vous permettent de gérer l'accès, les quotas de stockage et les autorisations au sein d'une équipe ou d'une organisation.
API REST
L'API de téléchargement et de gestion programmatique intègre Picsur avec les pipelines CI/CD, les outils de capture d'écran et d'autres flux de travail d'automatisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Picsur
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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