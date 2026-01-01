Déployer Dograh en 1 clic.
Plateforme open-source sans code pour créer et déployer des agents vocaux IA en quelques minutes, avec prise en charge de plus de 30 langues.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dograh
Dograh est une plateforme sans code gratuite et open source qui vous permet de créer et de déployer des agents vocaux basés sur l'IA sans écrire une seule ligne de code. Son interface glisser-déposer vous permet de passer d'un concept à un agent vocal opérationnel et prêt pour la production en moins de dix minutes, avec la prise en charge de plus de 30 langues, des analyses en temps réel et un routage intelligent des appels intégrés dès le départ.
L'auto-hébergement de Dograh sur votre VPS conserve toutes les données de conversation, les enregistrements et les interactions client sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour la conformité au RGPD et les industries ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. Les composants inclus PostgreSQL, Redis et MinIO offrent les performances de stockage et de mise en cache qu'exigent les interactions vocales à faible latence.
Principales fonctionnalités de Dograh
Créateur d'agents sans code
Les flux de travail par glisser-déposer permettent à des utilisateurs non techniques de concevoir des flux de conversation vocale complets sans écrire une seule ligne de code.
Prise en charge de plus de 30 langues
La synthèse et la reconnaissance vocales multilingues natives permettent des interactions client dans la langue que vos utilisateurs préfèrent.
Routage intelligent des appels
Les demandes complexes sont automatiquement transmises aux agents humains, l'IA gérant efficacement les requêtes de routine.
Statistiques en temps réel
Les tableaux de bord en temps réel affichent les métriques de conversation, les taux de complétion et les performances des agents afin que vous puissiez optimiser en continu.
Architecture axée sur la confidentialité
Toutes les données de conversation restent sur votre infrastructure, ce qui facilite le respect des exigences de conformité au RGPD et aux normes de l'industrie.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dograh
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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